Ci sono tutti gli ingredienti in vista dell'che si giocherà domenica alla State Farm Arena di Atlanta. Tutto in una serata, a partire dalla mezzanotte in Italia, con gara del tiro da tre e skills challenge nel pre, e gara delle schiacciate nell'intervallo della partita che sarà come sempre il piatto forte, lo scontro tra, i due giocatori più votati che sono stati quindi incaricati di comporre le formazioni , come accade tradizionalmente al campetto.