I Los Angeles Lakers e la NBA tremano per l'infortunio di LeBron James! Il "Re", 36 anni, è infatti uscito poco dopo l'inizio del secondo quarto della sfida dello Staples Center contro gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari per una brutta distorsione alla caviglia destra dopo che un avversario, Solomon Hill, gli è rovinato addosso nel tentativo di recuperare il pallone. La caviglia di James fa una torsione innaturale verso l'interno, l'MVP delle ultime Finals resta sdraiato sul parquet per qualche secondo lamentandosi in maniera evidente ma poi si rialza e torna in panchina per il timeout.

Dopo la pausa prova comunque a tornare in campo, fa in tempo a segnare una bomba dall'angolo per arrivare a 10 punti e tenere aperta la sua striscia di 1.036 gare in doppia cifra, ma poi alza bandiera bianca, si dirige negli spogliatoi sulle proprie gambe zoppicando, visibilmente frustrato per quanto accaduto, e i Lakers lo dichiarano indisponibile per il resto del match, perso 99-94 contro gli Hawks (18 punti con 4 triple per Gallinari), all'ottavo successo di fila.

Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti dopo gli esami strumentali ma è presumibile che i Lakers lo tengano a riposo per qualche partita e non si prendano alcun rischio, data l'importanza di LeBron che sta viaggiando a 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di media, ed è un serissimo candidato al premio di MVP stagionale. I campioni NBA in carica, che hanno un record di 28-14 e con Atlanta hanno perso dopo quattro successi in fila, giocheranno le prossime due gare a Phoenix e New Orleans, domenica e martedì, poi avranno quattro partite in serie allo Staples Center contro 76ers, Cavs, Magic e Bucks.

