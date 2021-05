Per la seconda stagione consecutiva in NBA ci sarà il torneo Play-In a fare da antipasto allo spettacolo dei Playoffs. La novità di quest'anno è che, rispetto al 2020, a partecipare non saranno soltanto l'ottava e la nona in classifica di ciascuna Conference, ma la rosa delle coinvolte è stata allargata anche alle formazioni piazzatesi al settimo e al decimo posto. Un torneo con sfide in partita secca che coinvolgerà squadre blasonate e grandi stelle, basta pensare che ad Est ci sono i Boston Celtics di Jayson Tatum e gli Washington Wizards di Westbrook e Beal, e ad Ovest i Golden State Warriors di Steph Curry e con ogni probabilità anche i Los Angeles Lakers campioni in carica, protagonisti di un'annata complicata per gli infortuni alle stelle LeBron James e Anthony Davis.

Come funziona il Play-In?

Partecipano dunque le squadre classificate dal 7° al 10° della Eastern e della Western Conference, e in palio ci sono gli ultimi due posti per accedere alla griglia dei Playoffs che scattano sabato 22 maggio e saranno, come da tradizione, con serie al meglio delle 7 gare fino alle NBA Finals. Come già detto, il Play-In si gioca in partita secca: le settime e ottave avranno due chance per conquistare la post season e basterà loro una vittoria, nona e decima una chance soltanto e dovranno vincere due gare per entrare nel tabellone.

Al primo turno si sfidano 7a contro 8a, e 9a contro 10a: la vincente tra 7a e 8a accede al tabellone Playoffs come 7a, mentre la perdente tra 9a e 10a è matematicamente eliminata. L'ultimo posto Playoffs, l'8°, andrà a chi la spunta nella sfida tra la perdente del match tra 7a e 8a, e la vincente tra 9a e 10a. Le due eliminate del Play-In non parteciperanno ai Playoffs ma rientreranno nella Lotteria che deciderà l'ordine delle prime 14 scelte al Draft.

Già sicure le 4 partecipanti ad Est: Boston certa della 7a posizione, più Charlotte, Indiana e Washington. Ad Ovest certe del Play-In San Antonio (sicura 10a), Golden State e Memphis, più una fra Portland e Lakers.

Il calendario del Play-In

Nella notte fra martedì 18 e mercoledì 19 maggio scende in campo la Eastern Conference con le due partite del primo turno, nella notte fra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio tocca invece alla Western Conference. Poi il secondo turno: l'Est nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 maggio, l'Ovest il giorno successivo, tra 21 e sabato 22 maggio, giorno in cui fra l'altro scattano i Playoffs.

