Anche la NBA deve iniziare a fare i conti con la pandemia: iniziata la scorsa notte con due partite, la stagione 2020-21 deve purtroppo rendere noto il primo rinvio. La partita del Toyota Center tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder è stata ufficialmente rinviata visto che la formazione texana non ha il numero minimo di 8 giocatori da poter schierare per il match, quello di debutto per entrambe le squadre. Secondo i vari report di ESPN e The Athletic, i Rockets hanno 3 giocatori il cui test ha dato esito positivo o inconcludente, altri 4 in isolamento, e poi c'è il caso di James Harden, costretto a stare fuori per aver violato il protocollo anti-Covid della NBA.

Il Barba, al centro dei rumors di mercato, desideroso di lasciare la franchigia e presentatosi al training camp con una forma fisica tutt'altro che accettabile, è stato infatti visto in un club di Houston per una festa privata con decine di persone tutte senza mascherina. L'NBA ha aperto un'indagine mentre Harden ha dato la sua versione attraverso Instagram: "Ho partecipato per mostrare affetto a una mia cara amica che ha organizzato un evento (non in uno strip club). Alla fine la verità viene sempre fuori". Ovviamente questa "bravata" di Harden è una violazione al protocollo NBA che proibisce ai giocatori di frequentare bar, ristoranti o qualsiasi altro luogo in cui sono presenti più di 15 persone.

Inoltre va considerato che Ben McLemore era già lontano dalla squadra per aver contratto il Coronavirus e che il rookie Jae'Sean Tate era stato mandato a casa dall'allenamento per essere entrato in contatto con un positivo, probabilmente l'altra matricola Kenyon Martin Junior. Quest'ultimo, secondo ESPN, era in un appartamento con John Wall e DeMarcus Cousins per farsi tagliare i capelli da un amico barbiere: inevitabilmente Wall e Cousins sono stati messi in isolamento loro pure, anche se sarebbero risultati negativi ai test.

