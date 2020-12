Infatti, come riportato da The Athletic e da Yahoo, la NBA ha multato di 25mila dollari l'ex giocatore di Celtics e Cavs, e di 25mila dollari i Brooklyn Nets , proprio perchè Irving si è rifiutato di presentarsi agli incontri coi giornalisti nel media week. Non una cosa da poco, anzi, è una chiara violazione delle regole del contratto collettivo della NBA . Irving aveva fatto sapere di volersi esprimere solo tramite dei comunicati "per evitare che il mio messaggio venga distorto" mentre secondo ESPN l'intenzione dell'ex Duke è quella di non voler parlare con i media per tutta la stagione.

Questo l'ultimo comunicato diffuso da Kyrie Irving: "Invece di incontrare i cronisti oggi, affido loro questo comunicato per assicurarmi che il mio messaggio venga trasmesso in maniera propria: il Covid ha cambiato le nostre vite in tanti modi, io prego per la salute e la sicurezza della nostra comunità qui e nel mondo. Sono davvero elettrizzato all’idea di iniziare la nuova stagione e prego perché possiamo restare tutti al sicuro e in salute durante il viaggio. Io sono tenuto a presentarmi al lavoro ogni giorno, per competere, divertirmi e vincere campionati per i Nets assieme ai miei compagni. Il mio obiettivo per questa stagione è lasciare che sia il campo e ciò che farò fuori dal campo a parlare per me. La vita è diversa oggi per tutti, e richiede a tutti noi, me compreso, di cambiare modo di essere. Questo è l’inizio di tale cambiamento".