bCi ha provato con i New Orleans Hornets, poi coi Los Angeles Clippers, anche con gli Houston Rockets: finalmente, al 16esimo anno di carriera e 36 sulla carta d'identità, Chris Paul conquista l'agognato accesso alle NBA Finals con una squadra che nessuno avrebbe pronosticato a questo punto, i Phoenix Suns. Il connubio Paul-Suns, rafforzato dalla presenza di coach Monty Williams, già con CP3 ai tempi di New Orleans, ha permesso a entrambi di raggiungere un obiettivo inseguito da tempo, soprattutto un grande riscatto per la franchigia dell'Arizona che fino a due anni pareva in un tunnell senza via d'uscita, quasi una barzelletta, e che in questa stagione è diventata di fatto un esempio virtuoso per come ha saputo costruire una base solida e poi riuscire a fare il salto più difficile grazie anche all'arrivo di Paul.

Suns dunque 28 anni, da quel 1993 in cui la Phoenix di Charles Barkley, MVP della regular season, di Kevin Johnson e Dan Majerle, perse 4-2 contro i Chicago Bulls di Michael Jordan nonostante il vantaggio del fattore campo. Quei Bulls, documentati anche nella serie "The Last Dance", imposero la propria legge e conquistare il terzo titolo di fila, il "Three Peat", cui poi seguì il primi ritiro di MJ. Da lì i Suns hanno vissuto poi il periodo d'oro con Steve Nash due volte MVP e con la rivoluzione del "Seven seconds or less" di Mike D'Antoni, ma quel gioco incantevole e spettacolare non è mai stato sufficiente per arrivare fino alle finali. dunque torneranno a giocarsi il titolo NBA per la prima volta dopo, da quelin cui ladi, MVP della regular season, di Kevin Johnson e Dan Majerle, persecontro idinonostante il vantaggio del fattore campo. Quei Bulls, documentati anche nella serie "The Last Dance", imposero la propria legge e conquistare il terzo titolo di fila, il "Three Peat", cui poi seguì il primi ritiro di. Da lì ihanno vissuto poi il periodo d'oro condue voltee con la rivoluzione del "Seven seconds or less" di, ma quel gioco incantevole e spettacolare non è mai stato sufficiente per arrivare fino alle finali.

Fino al 2021, con Devin Booker, DeAndre Ayton, coach Monty Williams, l'italiano Riccardo Fois nello staff tecnico, James Jones dietro la scrivania, e Chris Paul leader sul campo e non solo: questa squadra è stata fortunata, vero, a trovare sul proprio cammino avversarie non al completo e non al meglio (Lakers, Nuggets e Clippers), ma nulla scalfisce il capolavoro che è stato fatto nell'assolata Arizona. Anche perchè, va sottolineato, fino a 2 anni fa i Suns erano una squadra barzelletta e poi, dalla bolla di Orlando del luglio 2020, hanno cambiato marcia: 8-0 a Disney World, anche se non bastò per arrivare ai playoff, 51-21 in una straordinaria regular season e secondo posto ad Ovest, e 11-3 nei playoff, praticamente un rullo compressore!

Chris Paul. Quello che ha fatto al timone dei Suns va aldilà del concetto di personalità, di leadership, di carattere, di essere trascinatore e riferimento: l'ex prodotto di Wake Forest, la stessa università di Tim Duncan, ha cambiato marcia quando c'era bisogno e la scorsa notte ha messo sul piatto Clippers, l'arena e la franchigia che per 6 anni l'ha visto come uomo copertina. Per lui 41 punti, 8 assist, 7 triple e zero palle perse, un "chirurgo", letale con 31 punti nella ripresa (suo record in un tempo) e con 27 degli ultimi 35 della squadra, con canestri letali per spezzare definitivamente le resistenze degli angeleni, risaliti fino a -7. Ormai non c'è molto da dire, siam passati da "Point Guard" a "Point God" quando si parla di. Quello che ha fatto al timone deiva aldilà del concetto di personalità, di leadership, di carattere, di essere trascinatore e riferimento: l'ex prodotto di, la stessa università di, ha cambiato marcia quando c'era bisogno e la scorsa notte ha messo sul piatto una gara 6 leggendaria , allo Staples Center contro i, l'arena e la franchigia che per 6 anni l'ha visto come uomo copertina. Per lui, un "chirurgo", letale con 31 punti nella ripresa (suo record in un tempo) e con 27 degli ultimi 35 della squadra, con canestri letali per spezzare definitivamente le resistenze degli angeleni, risaliti fino a -7.

Al suono della sirena è corso ad abbracciare Monty Williams, il "suo" coach, l'uomo che era al suo fianco a New Orleans e per il quale c'è sempre stato, anche quando Monty perse l'adorata moglie in un terriibile incidente stradale. E poi la voce rotta dall'emozione nell'intervista post partita con Rachel Nichols di ESPN, la voce di uno che ha dato tutto e anche di più in 16 anni di NBA per arrivare a giocarsi l'anello, il "Santo Graal" di ogni cestista.

"Sono troppo felice per le persone attorno a me", ha detto Chris Paul, "Ed è ancora più speciale riuscire a farlo qui a Los Angeles contro i Clippers, che considero parte della mia famiglia". Poi sui Suns: "Mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno, con coach Monty abbiamo cominciato dieci anni fa a New Orleans. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma intanto ci godiamo questo momento. La mia famiglia è lassù, è la mia gang. Sedici anni per arrivare qui: operazioni chirurgiche, duro lavoro, brutte sconfitte... ma questa notte ce la godiamo". Ora bisogna completare l'opera, consapevole che non è stato semplice, anche a causa del Covid, contratto nelle scorse settimane, in mezzo ai playoff: "Prima di ogni partita scrivo sulle mie scarpe 'Can't Give Up Now', non puoi mollare adesso. È una canzone di Mary Mary, l'ho ascoltata il giorno in cui sono stato scambiato da Houston a Oklahoma City e l'ho scritta sulle scarpe per ogni partita. Anche oggi, quando i Clippers sono tornati a -7, mi sono continuato a ripetere: 'Non puoi perdere'".

