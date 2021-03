1 - Con l'innesto di Blake Griffin i Brooklyn Nets sono la favorita ad Est e anche per il titolo?

Nets in chiave titolo NBA anche se, a dire il vero, Brooklyn era già la principale contender ad Est dopo l'arrivo di James Harden. Alla pausa per l'All Star Game erano secondi nella Conference a mezza gara di distanza da Philadelphia senza praticamente aver mai potuto schierare assieme il Barba, Durant e Irving, quindi il margine di crescita è ancora parecchio. Griffin è un ex All Star che può dare una mano se sta bene fisicamente e se riuscirà a inseririsi nei meccanismi di coach Steve Nash, ma non è escluso che Brooklyn aggiunga un altro lungo dal mercato, visto che la lacuna principale nel roster pare essere quella di un centro che protegga il ferro (McGee e Drummond i nomi più caldi). L'arrivo di Blake Griffin, liberato via buyout dai Pistons , ha alzato le quotazioni deiin chiave titolo NBA anche se, a dire il vero,era già la principale contender ad Est dopo l'arrivo di. Alla pausa per l'All Star Game erano secondi nella Conference a mezza gara di distanza dasenza praticamente aver mai potuto schierare assieme il Barba,, quindi il margine di crescita è ancora parecchio. Griffin è un ex All Star che può dare una mano se sta bene fisicamente e se riuscirà a inseririsi nei meccanismi di, ma non è escluso che Brooklyn aggiunga un altro lungo dal mercato, visto che la lacuna principale nel roster pare essere quella di un centro che protegga il ferro (i nomi più caldi).

NBA Space Jam 2: le prime immagini del film con LeBron James 04/03/2021 A 20:29

2 - Utah Jazz e Phoenix Suns chiuderanno davanti a Los Angeles Lakers e Clippers nella Western Conference?

Jazz di coach Snyder, con un record di 27-9, guardano tutti dall'alto in basso, giocano in maniera divina tirando e segnando molto da tre, e puntando sulla difesa arroccata a Rudy Gobert; i Suns sono stati letteralmente rivoltati da Chris Paul, veterano e leader che ha saputo far crescere i compagni, Devin Booker in primis, e la squadra è seconda assoluta con 24-11. Sapranno resistere? Utah potrebbe anche farcela, ha dimostrato di essere una macchina quasi perfetta per la regular season tritando qualsiasi avversario, e potrebbe anche approfittare del fatto che Phoenix invece potrebbe "sgonfiarsi" un po' ed essere risucchiata dalla risalita delle varie Denver, Portland e magari Dallas. Sono state le due migliori squadre della prima parte, per record, per gioco espresso e anche per essere andati ben oltre le aspettative. Idi, con un, guardano tutti dall'alto in basso, giocano in maniera divina tirando e segnando molto da tre, e puntando sulla difesa arroccata a; isono stati letteralmente rivoltati da, veterano e leader che ha saputo far crescere i compagni,in primis, e la squadra è seconda assoluta con. Sapranno resistere? Utah potrebbe anche farcela, ha dimostrato di essere una macchina quasi perfetta per la regular season tritando qualsiasi avversario, e potrebbe anche approfittare del fatto che Lakers e Clippers gestiscano il minutaggio delle loro stelle in chiave playoff.invece potrebbe "sgonfiarsi" un po' ed essere risucchiata dalla risalita delle variee magari

3 - Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks possono puntare alle Finals?

Ad Est non c'è solo Brooklyn, anzi. In vetta al momento ci sono i Philadelphia 76ers, rigenerati dall'arrivo in panchina di Doc Rivers, di Seth Curry e Danny Green in campo, ma soprattutto dalla crescita esponenziale di Joel Embiid. Phila è una squadra quadrata, solida in difesa e con abbastanza star power per fare la corsa anche nei playoff: di sicuro hanno tutto per blindare il seed numero 1 ad Est. Milwaukee è la solita Milwaukee, tutto o quasi dipende da Giannis Antetokounmpo, il due volte MVP, anche MVP dell'All Star Game, che è in crescita imponente: i Bucks sono certamente da Top 3 nella Conference avendo meccanismi oliati negli anni, devono ancora scoprire il potenziale di Jrue Holiday e faranno qualcosa sul mercato. Per una volta potrebbero beneficiare del fatto che la pressione non è tutta su di loro, bensì sui Nets.

4 - Joel Embiid e LeBron James sono in testa per la corsa all'MVP: è un affare soltanto tra loro due?

Joel Embiid e LeBron James sono davanti a tutti nella corsa al premio di miglior giocatore della stagione. Il LeBron invece rimane il fulcro dei Lakers, soprattutto con Davis in infermeria (26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist a gare per il Re). Un gradino dietro ci sono Nikola Jokic, il centro serbo dei Denver Nuggets che hanno parzialmente deluso nella prima parte (21-15 di record), Giannis Antetokounmpo, che punterebbe ad uno storico premio lui che è stato MVP nel 2019 e 2020, e poi le due guardie più elettrizzanti della lega, Damian Lillard dei Trail Blazers e Stephen Curry dei Warriors, terzo e quarto marcatore con oltre 29 punti di media, che praticamente da soli tengono Portland e Golden State in corsa per la post season. Considerata la prima parte di stagione, e il record delle rispettive squadre,sono davanti a tutti nella corsa al premio di miglior giocatore della stagione. Il centro del Camerun viaggia a 30 punti (2° assoluto) e quasi 12 rimbalzi di media, totalmente dominante,invece rimane il fulcro dei, soprattutto con Davis in infermeria (26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist a gare per il Re). Un gradino dietro ci sono, il centro serbo dei Denver Nuggets che hanno parzialmente deluso nella prima parte (21-15 di record),, che punterebbe ad uno storico premio lui che è stato MVP nel 2019 e 2020, e poi le due guardie più elettrizzanti della lega,dei Trail Blazers edei Warriors, terzo e quarto marcatore con oltre 29 punti di media, che praticamente da soli tengono Portland e Golden State in corsa per la post season.

5 - Danilo Gallinari con Atlanta e Nik Melli con i Pelicans riusciranno ad entrare nei playoff?

Gallinari alle prese con qualche problema fisico e Melli che invece ha pochissima considerazione da coach Stan Van Gundy e viene utilizzato molto poco. Gli Atlanta Hawks hanno deluso nella prima parte ma dopo l'esonero di coach Pierce e la promozione a capo di Nate McMillan sono arrivati due successi prima dell'All Star Game, certamente incoraggiante: la Eastern Conference è molto aperta e gli Hawks hanno tutte le carte in regola per giocarsi un posto nei playoff, soprattutto se il Gallo proseguirà nella sua crescita e starà bene. I Pelicans, pur con uno Zion Williamson scintillante, hanno faticato a trovare continuità e questo è molto penalizzante in una Western Conference estremamente competitiva: per New Orleans l'obiettivo più concreto è Melli, non è escluso che venga scambiato entro la deadline del 25 marzo: il giocatore ex Milano in estate poi sarà free agent. In più ci sarebbe Nico Mannion: il rookie è stato richiamato dai Golden State Warriors dopo una buona parantesi in G-League con Santa Cruz e non è escluso che Prima parte non semplice per i due azzurri, conalle prese con qualche problema fisico eche invece ha pochissima considerazione da coach Stan Van Gundy e viene utilizzato molto poco. Glihanno deluso nella prima parte ma dopo l'esonero die la promozione a capo disono arrivati due successi prima dell'All Star Game, certamente incoraggiante: la Eastern Conference è molto aperta e glihanno tutte le carte in regola per giocarsi un posto nei playoff, soprattutto se il Gallo proseguirà nella sua crescita e starà bene. I, pur con unoscintillante, hanno faticato a trovare continuità e questo è molto penalizzante in unaestremamente competitiva: perl'obiettivo più concreto è agganciare il Play-In (posti dal 7° al 10°) . Restando sui, non è escluso che venga scambiato entro la deadline del 25 marzo: il giocatore ex Milano in estate poi sarà free agent. In più ci sarebbe: il rookie è stato richiamato daidopo una buona parantesi incone non è escluso che coach Steve Kerr gli conceda qualche minuto nelle rotazioni.

Dopo quasi un anno, torna il pubblico al Madison Square Garden

NBA Ecco il calendario completo: Gallinari-Melli il 2 e 6 aprile 25/02/2021 A 12:29