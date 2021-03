Los Angeles Lakers devono prepararsi a stare per un po' senza LeBron James, senza contare che sono già privi da tempo dell'altra stella Anthony Davis. Secondo l'ultimo report di The Athletic, il Re dovrà stare fuori "diverse settimane" per recuperare dall'infortunio alla caviglia destra . Gli esami hanno dato esito negativo, non ci sono fratture, ma la risonanza magnetica ha rilevato la forte distorsione nella parte alta, tra tibia e perone, e per questo genere di infortunio servono di solito dalle 4 alle 6 settimane per recuperare totalmente dal problema. devono prepararsi a stare per un po' senza, senza contare che sono già privi da tempo dell'altra stella. Secondo l'ultimo report di The Athletic, il Re dovrà stareper recuperare dall'infortunio alla rimediato sabato sera nella gara persa contro gli Atlanta Hawks . Gli esami hanno dato esito negativo, non ci sono fratture, ma la risonanza magnetica ha rilevato la, tra tibia e perone, e per questo genere di infortunio servono di solitoper recuperare totalmente dal problema.

La scorsa notte LeBron era comunque con la squadra nella trasferta di Phoenix dove i Lakers hanno perso contro i Suns e ha fatto specie vederlo in borghese con un vistoso tutore al piede destro. E' verosimile che James starà ai box almeno un mese e che rientrerà nella parte finale della regular season per riprendere ritmo in vista dei playoff, che scattano il 22 maggio. Al momento il nativo di Akron stava viaggiando a 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di media, ed era un serissimo candidato al premio di MVP stagionale. I Lakers invece al momento sono terzi a Ovest con un record di 28-15 ma è probabile che perdano qualche posizione visto che davanti Utah e Phoenix non perdono colpi mentre dietro stanno risalendo forte Clippers, Nuggets e Trail Blazers.

LeBron ha affidato a Twitter le sue sensazioni: "Nulla mi rende più arrabbiato e triste del non poter essere a disposizione dei mei compagni! Mi sento ferito sia dentro che fuori al momento. La strada del ritorno in campo e del recupero inizia ora: tornerò così presto che sembrerà che io non me ne sia mai andato".

