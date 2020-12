Per l'illustrissima rivista americana TIME LeBron James è l'Atleta dell'anno 2020. La stella dei Los Angeles Lakers si aggiudica questo riconoscimento non solo per l'Anello vinto contro Miami e il titolo di Mvp delle finali, ma anche per l’impegno sociale e politico espresso all’esterno del parquet di gioco. La campagna More Than a Vote per sensibilizzare gli americani al peso del voto durante le ultime elezioni presidenziali e l’essere in prima fila alla lotta al razzismo hanno reso inevitabile la nomina per The Chosen One.

NBA LeBron prolunga coi Lakers: 85 milioni per 2 anni fino al 2023 02/12/2020 A 19:58

"Dopo quasi due decenni in NBA, James ha compreso completamente che il suo talento in campo è un mezzo per raggiungere qualcosa di più grande al di fuori di esso - ha motivato il giornalista Sean Gregory - Quest’anno più che in passato ha mostrato come non abbia rivali in entrambe le situazioni. Nonostante le difficoltà, James ha giocato nella bolla e ha portato i Lakers al titolo. E rimanendo a Orlando, ha aumentato la sua rilevanza e la sua influenza, coinvolgendo proprietari facoltosi, colleghi atleti e tifosi in giro per il mondo verso un impegno democratico diretto. E in tutto questo, ha parlato in prima persona dell’angoscia degli afroamericani, direzionando il dolore e la rabbia verso un piano di azione preciso”

Il 6 dicembre era diventato il primo atleta ad essere nominato per tre volte (2012, 2016, 2020) da un’altra storica rivista statunitense come Sports Illustrated. Insomma, un vero plebiscito nei confronti di LeBron che all’interno della bolla di Orlando ha condotto i Lakers alla vittoria del 17esimo anello della sua storia. È stato d’esempio sia per aver rispettato i protocolli anti-Covid che imponeva l’NBA, conscio della grande esposizione mediatica a cui è da sempre sottoposto, ma anche per essersi battuto in prima persona su due temi delicati negli USA: le elezioni americane e gli abusi razziali verso gli afroamericani.

“Il 23 giugno, James ha lanciato l'organizzazione no profit More Than a Vote, con l'obiettivo di portare più persone alle urne, scrive ‘TIME’. Il gruppo ha spinto affinché le arene sportive vengano utilizzate come seggi elettorali per il fatto che potrebbero consentire l'allontanamento sociale e allo stesso tempo accogliere un gran numero di elettori. LeBron è stato l'esempio di più alto profilo dell'aumento dell'attivismo che si è diffuso nel mondo dello sport nel 2020. Spinto da una pandemia che ha colpito in modo sproporzionato la vita e il sostentamento di persone di colore e dalle uccisioni della polizia di neri americani disarmati, tutti, dagli atleti del college dalle stelle del tennis ai piloti di auto da corsa ai giocatori di hockey, facevano cose come parlare contro l'ingiustizia razziale, partecipare a marce e persino guidare la chiusura temporanea di grandi eventi sportivi”.

Da Kobe a LeBron: la dinastia Lakers continua

NBA Davis, Rondo, Howard e Green: gli "altri" Lakers campioni 12/10/2020 A 12:31