Uno dei momenti più attesi dell'estate NBA è quando viene svelato l'atleta o gli atleti che vanno sulla copertina di NBA 2K, il videogioco più venduto e amato dagli appassionati e anche dagli stessi giocatori, sempre attentissimi a come vengono riprodotti, fisicamente e in termini di "valori cestistici" nella realtà virtuale. Per l'edizione 2022, che uscirà in Italia il prossimo 10 settembre, il cover man è Luka Doncic, la stella dei Dallas Mavericks, reduce da un'altra stagione da protagonista terminata al primo turno dei playoff, e che vedremo ai Giochi di Tokyo (su Eurosport Player e Discovery Plus) con la sua Slovenia, trascinata alla rassegna in Giappone dopo aver vinto il Preolimpico di Kaunas

"Essere sulla copertina di NBA 2K22 è qualcosa di molto speciale per me. Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese su una copertina che onora i colori della bandiera slovena. Il basket mi ha dato molto, sono entusiasta di poter restituire qualcosa insieme a 2K Foundations, per aiutare la vita dei bambini di tutto il mondo", ha detto il 2 volte All Star ed ex campione d'Eurolega col Real Madrid. Il fenomeno sloveno sarà sulla Standard Edition, mentre per la NBA 75th Anniversary Edition sono stati scelti niente meno che Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

Candace Parker, WNBA che quest'anno festeggia il 25esimo anniversario dalla nascita della Lega. "Sono estremamente orgogliosa e onorata di essere la prima atleta donna in copertina nella storia di NBA2K. Sono onorata di lavorare con un'azienda che sta investendo nelle donne e scommettendo su di noi per avere successo. Spero che ci saranno molte altre donne toste dopo di me", ha scritto sui social l'ex giocatrice delle Los Angeles Sparks. Per la prima volta nella storia del videogioco è stata dedicata una copertina anche ad una giocatrice, stella delle Chicago Sky e simbolo dellache quest'anno festeggia il 25esimo anniversario dalla nascita della Lega. "Sono estremamente orgogliosa e onorata di essere la prima atleta donna in copertina nella storia di NBA2K. Sono onorata di lavorare con un'azienda che sta investendo nelle donne e scommettendo su di noi per avere successo. Spero che ci saranno molte altre donne toste dopo di me", ha scritto sui social l'ex giocatrice delle

NBA 2K22 sarà disponibile in due versioni, Standard Edition e NBA 75th Anniversary Edition per: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La NBA 75th Anniversary Edition presenta un'opera d'arte dipinta dall'artista di Atlanta, Charly Palmer, il cui lavoro nelle belle arti è definito da composizioni complesse e da una tecnica e uno stile unici. Il lavoro di Palmer è esposto in tutta la nazione; è più recentemente noto per la sua serie di dipinti e composizioni "Civil Rights" intitolata "America Must Change", che ha fatto scalpore come copertina del TIME Magazine nel Luglio 2020.

