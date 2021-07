"Next man up", "avanti il prossimo", e questo mantra sembra calzi a pennello per i Milwaukee Bucks che staccano il pass per le NBA Finals grazie ai successi in gara 5 e Giannis Antetokounmpo, infortunato al ginocchio. Il "Greek Freak", due volte MVP NBA e uomo franchigia dei Bucks, è stato costretto a guardare dalla panchina, ma i suoi compagni sono riusciti lo stesso nell'impresa perchè tutti, nessuno escluso, hanno fatto quel passo in avanti, hanno alzato il livello, affinchè Milwaukee potesse tornare in una finale che manca dal 1974, quando le stelle erano i leggendari Lew Alcindor, poi divenuto Kareem Abdul-Jabbar, e Oscar Robertson. Negli Stati Uniti, soprattutto nello sport, si parla spesso di, "avanti il prossimo", e questo mantra sembra calzi a pennello per iche staccano il pass per legrazie ai successi in gara 5 e gara 6 contro gli Atlanta Hawks pur senza, infortunato al ginocchio. Il "Greek Freak", due volte MVP NBA e uomo franchigia dei Bucks, è stato costretto a guardare dalla panchina, ma i suoi compagni sono riusciti lo stesso nell'impresa perchè tutti, nessuno escluso, hanno fatto quel passo in avanti, hanno alzato il livello, affinchè Milwaukee potesse tornare in una finale che manca dal, quando le stelle erano i leggendari, poi divenuto, e

Middleton e Holiday devastanti

"Khris è il cuore di questa squadra, Giannis è l'anima del gruppo. Senza di loro non potremmo davvero essere qui". Parole di Jrue Holiday, arrivato la scorsa off-season dai New Orleans Pelicans e divenuto determinante nelle partite chiave della stagione e dei playoff, pur in un'annata con qualche alto e basso. Proprio Holiday e Khris Middleton, da 8 anni ai Bucks come Antetokounmpo, sono stati i trascinatori di Milwaukee in gara 6 ad Atlanta: Jrue ha sfiorato la tripla doppia con 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, mentre Middleton ha chiuso con 32 punti, 23 in un terzo periodo letteralmente surreale in cui sembrava non dovesse sbagliare mai. Proprio in quel terzo quarto la squadra di Budenholzer è riuscita a volare a +20 e da lì non si è più voltata indietro, riuscendo a contenere la rimonta degli Hawks.

Senza Giannis Antetokounmpo:

Gara 5 - Middleton: 26 punti, 13 rimbalzi, 8 assist (10-20 al tiro) | Holiday: 25 punti, 6 rimbalzi, 13 assist (9-20 al tiro)

- Middleton: 26 punti, 13 rimbalzi, 8 assist (10-20 al tiro) | Holiday: 25 punti, 6 rimbalzi, 13 assist (9-20 al tiro) Gara 6 - Middleton: 32 punti, 4 rimbalzi, 7 assist (10-22 al tiro) | Holiday: 27 punti, 9 rimbalzi, 9 assist (11-23 al tiro)

In gara 6 Holiday era ovunque, ha contenuto bene Trae Young (limitato dal problema alla caviglia) e alla fine ha segnato un canestro pesantissimo, quello del 109-101 a 3'23 dalla fine che ha stoppato gli Hawks in piena rimonta. Poco da aggiungere su Middleton, uno che parla poco, che limita emozioni ed espressioni, ma che è tremendamente efficace e ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle vista l'assenza del "fratello" Giannis.

Ci sono anche Lopez, Portis e soci

Finals dei Bucks è merito di tutta la squadra. Basti pensare a Brook Lopez, l'MVP di gara 5 in cui è stato clamoroso con Hawks. Ovviamente Middleton e Holiday vanno in copertina, anche per status e stipendio, ma il viaggio alledeiè merito di tutta la squadra. Basti pensare a, l'MVP diin cui è stato clamoroso con 33 punti e appena 4 errori al tiro , ma pure in gara 6 si è fatto sentire con 13 e la schiacciata in alley-oop per il 113-103 che di fatto ha steso gli

E che dire di Bobby Portis, da sempre considerato una testa calda, che però ha saputo rispettare il proprio ruolo, si è messo a disposizione da vero "blue collar", e ha risposto in maniera importante: 22 punti e 8 rimbalzi in una pazzesca gara 5, 12 con 9 rimbalzi in una comunque positiva gara 6.

Meritano assolutamente una menzione anche Pat Connaughton, il giocatore con più minuti di quelli che escono dalla panchina, autore di 9 punti in gara 5 e di 13 con 8 rimbalzi e tre bombe in gara 6, una delle quali nel quarto periodo. E poi PJ Tucker, il "mastino" della difesa, pazzesco contro Durant nella serie contro i Nets, decisamente più in difficoltà contro gli Hawks: ha litigato col canestro per tutta la serie (5 su 18 da tre), ma ha infilato quella del 116-106 in gara 6 ad un minuto dal termine facendo calare il sipario sul match e mandando in delirio la panchina Bucks, segno che questo è un gruppo più che unito.

Infine Jeff Teague, il grande ex degli Hawks: veterano, arrivato per completare il roster, aveva messo appena 51 minuti totali nei playoff, poi in gara 6 Budenholzer lo ha mandato sul parquet e lui ha risposto con 12 punti e 3 su 3 dall'arco in 12 minuti! Perchè quello che conta è farsi trovare pronti, sempre: come si dice, "Next man up".

