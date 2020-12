Si alza il sipario sulla stagione NBA 2020-21 che si apre ufficialmente con le prime partite di preseason, prove generali in vista del via della regular season prevista per il 22 dicembre. Cinque le gare giocate nella notte, tutte rigorosamente a porte chiuse ma non più in una "bolla", bensì ognuno nella propria arena. I primi a scendere in campo sono stati gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari che perdono 116-112 in casa contro gli Orlando Magic: come da previsione l'azzurro, appena diventato papà, inizia dalla panchina e in 20' sul parquet produce 14 punti con 4 su 12 al tiro, 7 su 8 ai liberi, 4 rimbalzi e un +14 di plus/minus, segno che la squadra ha giovato della sua presenza in campo. Ci sono 14 punti anche per John Collins mentre il migliore per gli Hawks è DeAndre Hunter con 18; l'altro grande acquisto di Atlanta, il serbo Bogdan Bogdanovic, firma 9 punti con 4 rimbalzi e 2 assist. Nei Magic spicca il montenegrino Nik Vucevic con 18 punti e 11 rimbalzi.

NBA Irving non parla coi media, Nets multati di 50mila dollari IERI A 10:49

Le altre partite

I New York Knicks iniziano con un successo per 90-84 a Detroit con i Pistons. Il talento canadese RJ Barrett piazza 15 punti mentre l'atteso rookie Obi Toppin si ferma a 11 con 7 rimbalzi; in casa Pistons spiccano i 14 di Derrick Rose e della matricola Saddiq Bey, l'All Star Blake Griffin produce 9 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, steccano invece il grande colpo di mercato Jerami Grant (6 punti con 1 su 16 al tiro) e il rookie francese Killian Hayes (5 punti con 2 su 10 al tiro e 7 perse). A Chicago è show degli Houston Rockets che stendono i Bulls 125-104. Nonostante le assenze di PJ Tucker, del colpo di mercato Christian Wood e soprattutto James Harden, arrivato in ritardo e al centro dei rumors di mercato, i texani del nuovo coach Stephen Silas hanno ottime indicazioni sia da John Wall, 13 punti e 9 assist in 19', alla prima gara dopo 2 anni di stop per infortunio, sia da DeMarcus Cousins, 14 punti con 5 rimbalzi in 15' (i migliori Caboclo con 17, Gordon e Gerald Green con 16). Per Chicago 15 punti di Coby White e 12 dell'interessantissimo rookie Patrick Williams.

A Ovest è tutto facile per i Portland Trail Blazers che battono 127-102 i Sacramento Kings, cui non bastano i 23 punti di Buddy Hield. Per i Blazers ci sono 15 punti di Lillard, 18 del trio McCollum, Trent e Harry Giles (ex di turno che aggiunge anche 14 rimbalzi), e soprattutto 21 punti in 23' con 11 su 16 al tiro di uno scintillante Carmelo Anthony. L'ultima partita della notte è quella dello Staples Center dove i Lakers superano 87-81 i Clippers nel primo derby: i gialloviola, pur senza LeBron James e Anthony Davis, e con soli 9 giocatori in rotazione, la spuntano grazie ai 19 punti di Horton-Tucker, ai 18 di Kuzma e ai 13 con 12 rimbalzi del grande ex Montrezl Harrell. Per i Clips 10 punti in 14' di Paul George.

Durant: “Non riuscivo a camminare dopo l’infortunio"

NBA LeBron James nominato Atleta dell'anno dal Time IERI A 08:21