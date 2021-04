Boston-Golden State. Merito soprattutto di due protagonisti: Jayson Tatum e Steph Curry. Il primo ha trascinato i Celtics al successo per 119-114 con una prestazione da 44 punti e 10 rimbalzi. Ma il secondo non è stato certo da meno. Quarantesette punti a referto e questo canestro impossibile, da riguardare all'infinito. Una magia condita anche dal fallo subito e il successivo giro in lunetta per il libero supplementare, nonostante le proteste del povero Grant Williams. Ma come ha fatto? Tra le sei partite giocate nella notte NBA , quella più spettacolare è stata senza dubbio. Merito soprattutto di due protagonisti: Jayson Tatum e. Il primo ha trascinato i Celtics al successo per 119-114 con una prestazione da 44 punti e 10 rimbalzi. Ma il secondo non è stato certo da meno., da riguardare all'infinito. Una magia condita anche dal fallo subito e il successivo giro in lunetta per il libero supplementare, nonostante le proteste del povero Grant Williams. Ma come ha fatto?

Un'altra serata da record per Curry, che con le undici triple messe a bersaglio nella sfida è arrivato a quota 20 partite in carriera con almeno dieci tiri segnati da oltre l'arco. E nelle ultime cinque giocate, ne ha infilate addirittura 44. Un altro primato. Il figlio di Dell sta tenendo a galla i Warriors, che come noto devono fare a meno di Klay Thompson per tutta la stagione e al momento si trovano al nono posto della Western Conference.

NBA I Lakers battono i Jazz, sconfitte Milwaukee e Phoenix 4 ORE FA

Top 10: da Curry a Chamberlain, le prestazioni più memorabili

NBA Randle raggiunge Carmelo Anthony, i 76ers fermano i Clippers IERI A 07:05