prolungano il loro rapporto fino alla stagione. Secondo quanto appreso da ESPN e riportato anche da Adrian Wojnarowski - uno dei massimi esperti di mercato, ma non solo, NBA - la superstar si è accordata con la franchigia per. Nonostante il contratto precedente prevedesse ancora due anni garantiti, Embiid e Phila hanno sottoscritto un'ulteriore estensioneper una cifra pari a. Il nuovo accordo nel raporto coi 76ers dovrebbe così terminare - il condizionale è d'obbligo, specie in NBA - nel 2026-27 e fruttare al centro circa 261 milioni. Altro "rinnovo" di spicco, dopo quello sottoscritto da Luka Doncic coi Dallas Mavericks