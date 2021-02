C'è anche un po' di contributo di Nik Melli nel successo dei New Orleans Pelicans per 120-115 in overtime sui Boston Celtics rimontando da -24 nel terzo periodo (79-55). L'azzurro ex Bamberg e Fenerbahce viene mandato in campo da coach Stan Van Gundy all'inizio del quarto periodo coi suoi a -13 e non viene più tolto fino alla sirena conclusiva: per lui 3 punti con 1 su 7 al tiro, però +18 di plus minus, ottima difesa e la capacità di "spaziare" il campo, ovvero giocare fuori dall'arco per lasciare l'area libera alle penetrazioni del compagno Zion Williamson.