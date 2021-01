Karl-Anthony Towns continua ad essere tormentato dal Covid-19 . Stavolta, dopo aver perso la madre e altri sei membri della famiglia a causa del virus, a essere colpito è proprio lui , che lo comunica su Instagram. A seguito di ciò, e dell’attivazione di tutti i protocolli in casa Minnesota Timberwolves, è stata rinviata la partita di stanotte con i Memphis Grizzlies .

Questo il messaggio di Towns su Instagram: “Prima della partita di questa notte, ho ricevuto un’altra orrenda chiamata per dirmi che sono risultato positivo al Covid. Mi isolerò immediatamente e seguirò ogni protocollo. Prego ogni giorno che questo incubo di virus si plachi e scongiuro tutti di continuare a prenderlo seriamente, mettendo in atto le necessarie misure di precauzione. Non possiamo fermare la diffusione di questo virus da soli, dev’essere uno sforzo di gruppo di tutti noi“.