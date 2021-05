Sono state sei le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stato il successo, per 116-120, degli Atlanta Hawks sui Washington Wizards. A trascinare il sodalizio della Georgia sono stati un Trae Young da 33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, un Clint Capela da 17 punti e 11 rimbalzi e un Bogdan Bogdanovic da 20 punti. A Washington, invece, non sono bastati 34 punti e 15 assist di Russell Westbrook.

Torna James Harden e i Brooklyn Nets battono con netto 116-128 i San Antonio Spurs. I Nets hanno mandato ben otto giocatori in doppia cifra e il miglior realizzatore è stato un Landry Shamet da 21 punti. Il sopraccitato Harden, invece, ne ha messi 18. Cadono a sorpresa i Boston Celtics, i quali vengono sconfitti 94-102 dai Cleveland Cavaliers. Dietro al successo dei Cavs ci sono i 28 punti e 8 assist di Collin Sexton, ma soprattutto i 30 punti e 14 rimbalzi di un redivivo Kevin Love.

Tutto facile per Dallas che travolge, 107-125, i malcapitati New Orleans Pelicans. Luka Doncic ha realizzato una prestazione da 33 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Tim Hardaway Jr. ha aggiunto altri 27 punti. Nel big match della nottata, invece, i Portland Trail Blazers hanno sconfitto, con il risultato finale di 105-98, gli Utah Jazz. Decisivi un Damian Lillard da 30 punti e un CJ McCollum da 26 punti.

Stante i risultati di stanotte, dunque, Portland e Dallas si giocheranno il quinto posto nella Western Conference nelle ultime due partite rimaste di regular season. Restano in ballo per la quinta moneta a Ovest, però, anche i Los Angeles Lakers, i quali, in questa nottata appena trascorsa, hanno battuto gli Houston Rockets per 122-124. Decisivi sono stati un Andre Drummon da 20 punti e 10 rimbalzi e un Talen Horton Tucker da 20 punti e 10 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (12/05/2021)

Washington Wizards – Atlanta Hawks 116-120

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 116-128

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 94-102

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 107-125

Portland Trai Blazers – Utah Jazz 105-98

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 122-124

