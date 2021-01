Basket

Kobe Bryant un anno dopo: il toccante ricordo di Michael Jordan

NBA - Nella serata di tributo allo Staples Center di Los Angeles in memoria di Kobe Bryant e della figlia Gigi, Michael Jordan ha commosso tutti con uno splendido ricordo: "Mi chiamava alle 2:30, 3 del mattino per parlare dei movimenti in post up, del triangolo. Voleva essere il miglior giocatore di basket possibile e io ho provato a essere il miglior fratello maggiore possibile".

