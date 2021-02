Dieci partite nella notte NBA. Il solito eccezionale Nikola Jokic guida alla vittoria i suoi Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers. Finisce 122-105 con il lungo serbo che ha chiuso con una tripla doppia da 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, ai quali si aggiungono anche i 25 punti di Jamal Murray. Sfiora, invece, la tripla doppia LeBron James, che ha messo a referto 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

NBA Utah vince ancora, successi per Brooklyn e Phoenix. Gallo Ko UN GIORNO FA

Brutta serata per i Lakers, perché Si ferma nuovamente Anthony Davis in casa Lakers, dopo un contatto con Nikola Jokic ha infatti lasciato il campo per un dolore al tendine d’achille che l’aveva tenuto già ai box. Lunedì il giocatore si sottoporrà ad una risonanza per valutare la dimensione del problema.

A Los Angeles invece vincono i Clippers, nonostante le assenze di Kawhi Leonard e Paul George. Superano 128-111 i Cleveland Cavaliers, con un eccezionale Lou Williams da 30 punti e 10 assist. Per i Cavs 42 punti della coppia Sexton-Garland e la doppia doppia di Jarrett Allen (15 punti e 10 rimbalzi).

Terza sconfitta consecutiva per i Milwaukee Bucks, che vengono battuti dagli Oklahoma City Thunder, i quali erano privi di Shai Gilgeous-Alexander. Nel 114-109 finale non è bastato ai Bucks Giannis Antetokounmpo da 24 punti, 17 rimbalzi e 10 assist, mentre OKC è stata trascinata dai 22 punti di Justin Jackson e dai 20 di Al Horford.

Cadono anche i Boston Celtics e lo fanno anche nettamente sul campo dei Washington Wizards, che si impongono 104-91 in un match che li ha visti ampiamente in controllo ed anche con un vantaggio sopra i 20 punti. Grande protagonista Bradley Beal (35 punti), mentre Russell Westbrook arriva ad un rimbalzo dalla tripla doppia. Per Boston 25 punti a testa per Kemba Walker e Jaylen Brown.

Luka Doncic da 44 punti non basta ai Dallas Mavericks per avere la meglio su Portland. I Blazers, trascinati dai 34 punti ed 11 assist di Damian Lillard, vincono 121-118 con lo sloveno che non è riuscito a trovare la tripla del pareggio sulla sirena.

Continua la stagione negativa dei Toronto Raptors, che perdono anche contro i Minnesota Timberwolves per 116-112 (Towns e Beasley 20 punti). Facile vittoria dei Phoenix Suns sugli Orlando Magic per 109-90 (Booker 27 punti). Successi anche di Memphis (124-110 contro Sacramento) e San Antonio (122-110 su Charlotte). A chiudere la vittoria di Detroit sui New Orleans Pelicans (123-112) con la clamorosa tripla doppia di Mason Plumlee (17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Non è entrato Niccolò Melli.

I Risultati NBA

Washington Wizards – Boston Celtics 104-91

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 110-122

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 123-112

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 112-116

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 118-121

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 114-109

Phoenix Suns – Orlando Magic 109-90

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 122-105

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 128-111

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 110-124

LeBron ricorda Kobe: "Una leggenda. Aveva il DNA di Jordan"

NBA Luka Doncic vola e scrive 46: nuovo career high IERI A 09:37