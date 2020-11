Basket

Marco Belinelli e le star NBA da Papa Francesco per dire "no al razzismo"

Cinque giocatori NBA (Anthony Tolliver, Kyle Korver, Jonathan Isaac, Sterling Brown e Marco Belinelli) sono stati ricevuti nella giornata di lunedì in Vaticano da Papa Francesco per discutere del loro impegno per la lotta al razzismo e alla giustizia sociale. Il Pontefice ha applaudito la loro iniziativa: "Preservate sempre l'umiltà, lo sport aiuta gli uomini a essere più umani".

00:00:55, 29 Visualizzazioni, 2 ore fa