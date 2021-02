Michael Jordan non ha dimenticato le sue origini. Il nativo di Brooklyn, che per tanti ha vissuto in North Carolina (dove ha anche frequentato il College) ha appena annunciato che donerà 10 milioni di dollari a Wilmington per l’apertura di due nuove strutture sanitarie. Un gesto d'amore che fa seguito a quello già dimostrato a Charlotte, quando con 7 milioni aveva finanziato la nascita di due cliniche. Le sue parole.