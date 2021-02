La perizia eseguita dal National Transportation Safety Board, l'ente dei trasporti Usa, ha sancito la conclusione sul caso Kobe Bryant. A provocare lo schianto in cui persero la vita ben 9 persone, fu un errore del pilota Ara Zobayan. Secondo il rapporto, al pilota era stato proibito di attraversare la perturbazione in corso infilandosi tra le nuvole. Ma lui ignorò l'ordine, perdendo poi l'orientamento.

L'aereo non era in uno schema di volo controllato quando si è schiantato contro la collina vicino a Las Virgenes Road e Willow Glen Street. Secondo gli investigatori federali Zobayan, potrebbe aver "percepito male" gli angoli in cui stava scendendo e virando. Inoltre, un controllore di volo aveva proibito al pilota di proseguire nella nebbia. Secondo gli investigatori, il controllore avrebbe interrotto il collegamento perché il radar non poteva essere mantenuto all'altitudine in cui stava volando l'elicottero.