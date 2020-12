Secondo successo stagionale anche per i Philadelphia 76ers, che superano i New York Knicks per 109-89 al termine di un match che si è deciso nel terzo quarto, quando i Sixers hanno preso il largo. Doppia doppia per Joel Embiid da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Ben Simmons chiude con 15 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. A New York non bastano i 25 punti di Julius Randle.