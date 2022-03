Nella notte italiana si sono disputate otto partite della stagione 2021-2022 di NBA, con alcune sfide fondamentali nella corsa playoff. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Quarta sconfitta consecutiva per i Miami Heat, che cedono in casa contro i Brooklyn Nets per 95-110. Successo fondamentale, invece, per Durant e compagni nella corsa per un posto playoff, in un match dove Miami è rimasta in partita solo un quarto, poi è stato monologo Nets. E con lo stesso Kevin Durant miglior marcatore con 23 punti. Non si fermano, invece, i Memphis Grizzlies che si impongono 127-102 nel big match contro i Milwaukee Bucks. Non bastano agli ospiti i 30 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, mentre i Grizzlies si dimostrano vincenti anche senza Ja Morant.

Successo in trasferta per i Chicago Bulls che superano i Cleveland Cavaliers 94-98. Terzo ko consecutivo per i Cavs, che ora rischiano, in un match che nonostante il +4 finale è stato sempre guidato dai Bulls, con 25 punti di Zach LaVine, anche se il top scorer è stato Darius Garland con 28 punti. Volano i Toronto Raptors, che consolidano la zona playoff superando gli Indiana Pacers 131-91. Match senza storia contro una delle cenerentole NBA e Toronto che chiude con sei giocatori in doppia cifra e Pascal Siakam top scorer con 23 punti.

Tornano al successo e consolidano la propria posizione i Denver Nuggets che superano gli Oklahoma City Thunder 113-107. Rischia Denver, che dopo aver guidato quasi tutto il match e aver toccato il +15 verso fine terzo quarto, si fa rimontare e agguanta il successo solo nel finale. E lo fa con i 35 punti, 12 rimbalzi e 8 assist del solito Nikola Jokic.

Il resto della nottata ha visto andare in scena ormai inutili nella corsa playoff, con i San Antonio Spurs che hanno superato in trasferta i New Orleans Pelicans 103-107 (miglior marcatore CJ McCollum con 32 punti, ma da sottolineare la tripla doppia di Dejounte Murray con 15 punti, 13 assist e 11 rimbalzi). Vittoria anche per i Sacramento Kings in casa degli Orlando Magic per 110-114 (22 punti di Davion Mitchell), mentre nell’ultima sfida di giornata gli Houston Rockets superano fuori casa i Portland Trail Blazers 98-115, con 27 punti di Alperen Sengun

RISULTATI NBA 2021-2022 (27 MARZO)

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 103-107

Orlando Magic – Sacramento Kings 110-114

Toronto Raptors – Indiana Pacers 131-91

Miami Heat – Brooklyn Nets 95-110

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 127-102

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 94-98

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 113-107

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 98-115

