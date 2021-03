Dopo la pausa per l’All Star Game, la NBA torna con due partite di regular season: i Dallas Mavericks vincono il derby texano contro i San Antonio Spurs, mentre i Memphis Grizzlies si impongono in casa contro gli Washington Wizards.

Luka Doncic riparte con una tripla doppia nella vittoria per 115-104 di Dallas. Lo sloveno ha chiuso il suo match con 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, molti dei quali per un Kristaps Porzingis da 28 punti e 14 rimbalzi. È la coppia europea a trascinare i Mavs nel secondo tempo, con un terzo quarto da 35-17 e poi un ultimo da 28-18. Agli Spurs non bastano i 30 punti e 11 assist di DeMar DeRozan.

I Memphis Grizzlies si rilanciano nella lotta playoff dopo il successo su Washington per 127-112. Anche questa sfida si decide dopo l’intervallo, con i padroni di casa che costruiscono l’allungo decisivo. Grizzlies trascinati dalla doppia doppia di Jonas Valanciunas, che domina sotto i tabelloni con 29 punti e 20 rimbalzi, supportato da un Ja Morant da 21 punti e 10 rimbalzi. Per Washington ci sono i 21 punti di Bradley Beal e i 20 punti e 10 assist di Russell Westbrook.

NBA Bufera Meyers Leonard: epiteti anti-semiti, fermato dagli Heat UN GIORNO FA

Auguri a Luka Doncic, fenomeno del decennio 2010-20 di Eurolega

NBA Blake Griffin va ai Brooklyn Nets e prova l'assalto al titolo 08/03/2021 A 22:46