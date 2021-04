Sono solo quattro le partite che si sono tenute questa notte in NBA. La serata si è aperta con il big match della Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. A vincere sono stati i primi con il risultato finale di 120-109. I migliori in campo sono stati uno Jrue Holiday da 23 punti e 7 assist e un Brook Lopez da 19 punti e 12 rimbalzi. Il trionfo del sodalizio del Wisconsin, oltretutto, è stato propiziato anche da una second unit che ha prodotto ben 44 punti.

Continuano a vincere i Golden State Warriors, i quali, da quando è tornato Steph Curry, non si fermano più. La franchigia della Baia ha surclassato i Cleveland Cavaliers, in una riedizione delle Finals ammirate tra il 2015 e il 2018, con un nettissimo 119-101. Il migliore in campo è stato proprio il già citato Curry, il quale ha realizzato 33 punti, ma si segnalano anche i 23 punti di Andrew Wiggins e i 20 di Juan Toscano-Anderson.

Questa notte, oltretutto, si è tenuto anche il classico per eccellenza della NBA: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers. A trionfare, con il risultato finale di 121-113, sono stati i primi. L’autentico mattatore del match è stato un Jaylen Brown che ha segnato 40 punti realizzando ben 17 dei 20 tiri tentati.

L’ultimo incontro della serata, infine, ha visto i Phoenix Suns stendere i Sacramento Kings. La franchigia dell’Arizona si è imposta per 114-122. MVP del match un DeAndre Ayton da 26 punti e 11 rimbalzi, il quale, peraltro, ha realizzato 10 degli 11 tiri tentati. Ai californiani, invece, non sono bastati i 27 punti di De’Aron Fox e i 24 di Buddy Hield.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 120-109

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 119-101

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 121-113

Sacramento Kings – Phoenix Suns 114-122

