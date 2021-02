Solo tre le partite disputate nella notte NBA, ma tutte con elementi da ricordare e soprattutto con due big match a caratterizzare il viaggio sui parquet di mezza America, quella coinvolta nella massima lega professionistica americana.

Ad aprire la notte sono i Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors, con il successo proprio della franchigia canadese per 96-110. Fondamentale il contributo di Norman Powell, autore del suo massimo in questa stagione con 29 punti, e di Pascal Siakam, che invece raggiunge quota 27. Non bastano i 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist a Giannis Antetokounmpo per risollevare una franchigia priva dell’apporto di Jrue Holiday.

NBA Utah inarrestabile, Atlanta espugna Boston IERI A 06:54

I Brooklyn Nets, pur senza Kevin Durant, cancellano la festa dei 35.000 punti in carriera di LeBron James e passano allo Staples Center per 98-109, arraffando la quinta vittoria consecutiva. Doppia doppia da 23 punti e 11 assist per James Harden, coadiuvato dai 21 di Joe Harris (che fa 6/7 da tre) e dai 16 di Kyrie Irving, mentre per i gialloviola, senza Anthony Davis, i 32 di LeBron risultano inutili, così come i 16 di Kyle Kuzma.

Momento da ricordare per i Miami Heat: Jimmy Butler e Bam Adebayo, nella vittoria contro i Sacramento Kings per 110-118, diventano i primi compagni di squadra ad aver realizzato entrambi una tripla doppia nella stessa partita per più di una volta nella storia della NBA. In generale, è la 12a volta (comprese le due del duo Butler-Adebayo) che due giocatori della stessa squadra vadano in tripla doppia. Per Butler 13 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, per Adebayo 16, 12 e 10. Chi neutralizza i 25 di Nemanja Bjelica è però Tyler Herro, che ne trova 27 dalla panchina.

I risultati della notte

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 96-110

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 98-109

Sacramento Kings-Miami Heat 110-118

LeBron ricorda Kobe: "Una leggenda. Aveva il DNA di Jordan"

NBA Un super Williamson stende i Grizzlies, Harden guida i Nets 17/02/2021 A 07:06