Vittoria molto più per sofferta del previsto per i Los Angeles Lakers, che alla fine superano gli Orlando Magic per 96-93 e consolidano il quarto posto ad Ovest. I campioni in carica, ancora privi di LeBron James e Anthony Davis, riescono a imporsi grazie a un parziale di 10-1 costruito a metà ultimo quarto e ringraziano il ferro che respinge l’ultima tripla di Otto Porter. Tra i giallo-viola spiccano le prove di Dennis Schroder (24 punti) e Kyle Kuzma (doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi), mentre ai combattivi Magic non bastano i 26 punti di Dwayne Bacon.

Non c’è partita a Denver, dove i Nuggets battono agevolmente gli Atlanta Hawks con il punteggio di 126-102. L’equilibrio dura 15′, dopodiché la franchigia del Colorado prende in mano il match e lo conduce in porto senza difficoltà. Sei giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, con miglior realizzatore JaMychal Green (20 punti in uscita dalla panchina) e Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia (16 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), mentre per Atlanta il top scorer è Trae Young (21 punti) e l’ex Danilo Gallinari realizza 14 punti.

Terza vittoria consecutiva per i Portland Trail Blazers, che sbancano Toronto per 117-122 costringendo i Raptors all’undicesima sconfitta nelle ultime 12 gare. Decisivi i soliti CJ McCollum (23 punti) e Damian Lillard (22 punti e 11 assist), mentre ai canadesi non bastano i 26 punti di Pascal Siakam. Colpo esterno anche per i Phoenix Suns, che si impongono a Charlotte per 97-101 dopo un tempo supplementare. In una serata molto negativa al tiro da tre punti (8/40) a trascinare il team dell’Arizona ci pensa Devin Booker, top scorer con 35 punti, mentre tra gli Hornets da segnalare i 30 punti di DeVonte’ Graham.

