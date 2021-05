Nove partite nella notte NBA. Due liberi di Devin Booker negli ultimi secondi di gara regalano un importante successo di Phoenix sui Portland Trail Blazers per 118-117. Una vittoria che permette ai Suns di restare in piena corsa per la conquista del primo posto nella Western Conference. Phoenix ha avuto una prova di squadra convincente con sette giocatori in doppia cifra (tutto il quintetto titolare) con un Chris Paul da 26 punti, mentre a Portland non sono bastati i 41 punti di Damian Lillard.

Seconda sconfitta consecutiva per i Philadelphia 76ers, che vengono battuti nettamente dai Miami Heat per 106-94. Un -12 alla fine che è meno pesante di quello che ha detto la partita, con Miami che ha dominato fin dal primo quarto, chiudendo poi all’intervallo avanti 60-41. Jimmy Butler chiude con 21 punti, mentre Bam Adebayo vince il duello con Joel Embiid: il centro degli Heat sfiora la tripla doppia (18 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist), mentre il leader dei Sixers gioca la sua peggior partita stagionale, chiudendo con appena 6 punti e 2 rimbalzi.

NBA I Nets sorpassano gli Spurs, Portland fa il colpo in casa dei Jazz IERI A 06:07

Un Giannis Antetokounmpo da 40 punti e 15 rimbalzi guida alla vittoria per 142-133 i Milwaukee Bucks contro gli Indiana Pacers, a cui non sono bastati i 26 punti di Justin Holiday. Successo importante anche dei New York Knicks, che superano i San Antonio Spurs per 102-98 (30 punti per Alec Burks) e restano in corsa per il quarto posto ad Est.

Una quarta piazza attualmente occupata dagli Atlanta Hawks, che hanno battuto agevolmente gli Orlando Magic per 116-93 con 27 punti di Bogdan Bogdanovic. Per Danilo Gallinari ci sono 10 punti, 4 rimbalzi ed un assist in 23 minuti di gioco.

Netto successo dei Los Angeles Clippers, che superano 113-90 gli Charlotte Hornets con 20 punti e 10 rimbalzi di Paul George. Il solito Nikola Jokic da 31 punti e 14 rimbalzi trascina alla vittoria i Denver Nuggets sui Minnesota Timberwolves per 114-103. Chiudono i successi di Chicago contro Toronto (114-102, 24 punti di Zach LaVine) e di Memphis contro Sacramento (116-110, 30 punti di Dillon Brooks).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (13 Maggio)

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 90-103

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 133-142

Atlanta Hawks – Orlando Magic 116-93

Miami Heat – Philadelphia 76er 106-94

New York Knicks – San Antonio Spurs 102-98

Chicago Bulls – Toronto Raptors 114-102

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 116-110

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 103-114

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 118-117

Antetokounmpo, le scuse dopo la testata: "Gesto terribile, ma siamo esseri umani"

NBA I Lakers battono i Knicks all’overtime, Heat ai playoff 12/05/2021 A 06:17