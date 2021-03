Undici partite in una notte NBA che ha visto il “derby” italiano tra Danilo Gallinari e Nico Mannion. A vincere è stato il Gallo con i suoi Atlanta Hawks che hanno superato 124-108 i Golden State Warrriors ancora privi di Steph Curry. Entrambi gli azzurri sono usciti dalla panchina: per Gallinari 12 punti ed un assist in 20 minuti di utilizzo, mentre Mannion ha fatto sicuramente meglio, chiudendo con 10 punti, 5 assist e 3 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo.

Si ferma ad otto vittorie la striscia dei Milwaukee Bucks, che sono stati sconfitti dai Boston Celtics per 122-114, complice un terzo quarto da 43 punti subiti. Miglior marcatore del match Jayson Tatum con 34 punti, ma ottime le prove anche di Marcus Smart (23 punti) e Kemba Walker (21). Ai Bucks non sono bastati i 19 punti di Khris Middleton, con Giannis Antetokounmpo che si è fermato a quota 16.

Prosegue il cammino in vetta alla Western Conference degli Utah Jazz, che hanno superato 117-114 i Memphis Grizzlies grazie a 35 punti di Donovan Mitchell, mentre a Memphis non è bastata la doppia doppia di Ja Morant (32 punti ed 11 rimbalzi). Restando sempre ad Ovest e nella parte alta della classifica, successo dei Phoenix Suns (sono secondi) per 104-100 sui Toronto Raptors con un Deandre Ayton da 19 punti.

James Harden mette a referto 44 punti, 14 rimbalzi ed 8 assist nel successo dei Brooklyn Nets sui Detroit Pistons per 113-111. Vincono anche i Denver Nuggets contro i New Orleans Pelicans (113-108), grazie ad un Nikola Jokic da 37 punti e nonostante uno Zion Williamson da 39 punti e 10 rimbalzi.

Sesta sconfitta consecutiva per i Miami Heat, che cedono 110-105 contro gli Charlotte Hornets (32 punti per Malik Monk). Vittoria anche di Indiana, che supera Dallas, priva di Luka Doncic, per 109-94 (22 punti e 15 rimbalzi per Sabonis). Chiudono i successi di Minnesota su Houston (107-101) e di Portland su Orlando (112-105).

I RISULTATI NBA (27 MARZO)

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 111-113

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 114-122

Toronto Raptors – Phoenix Suns 100-104

Charlotte Hornets – Miami Heat 110-105

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 107-101

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 108-113

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 105-112

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 94-109

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 117-114

Golden State Warriors – Atlanta Hawks 108-124

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 100-86

