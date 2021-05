Otto partite in una notte NBA che ha visto un epico duello tra Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. E’ il greco a fare festa al termine della vittoria dei suoi Milwaukee Bucks per 117-114 contro i Brooklyn Nets. Una partita bellissima e soprattutto una sfida clamorosa tra le due stelle: Antetokounmpo chiuderà con 49 punti, mentre dall’altra parte Durant metterà a referto 42 punti e 10 rimbalzi, mancando, però, la tripla che avrebbe portato il match al supplementare.

C’è una nuova numero uno in NBA dopo i risultati di questa sera. Infatti in vetta alla Western Conference, con lo stesso record degli Utah Jazz (46-18) si trovano i Phoenix Suns. Stagione veramente clamorosa per la formazione di coach Williams, che ha superato 123-120 gli Oklahoma City Thunder grazie ai 32 punti di Devin Booker

Overtime di gioia e primo posto della Eastern Conference conquistato per i Philadelphia 76ers. Contro i San Antonio Spurs finisce 113-111 con i Sixers che ringraziano il tap in sulla sirena di un Ben Simmons fino a quel momento con solo tre punti all’attivo. Joel Embiid chiude con 34 punti e 12 rimbalzi, mentre a San Antonio non bastano i 23 punti di Leonie Walker IV.

Continua l’eccellente stagione dei New York Knicks, che superano agevolmente gli Houston Rockets per 122-97 con 31 punti di Julius Randle. Cadono, invece, i Boston Celtics per mano dei Portland Trail Blazers, che si impongono al TD Garden per 129-119, trascinati dai 33 punti di CJ McCollum e dalla doppia doppia di Damian Lillard (26 punti e 13 rimbalzi), mentre a Boston non sono bastati i 33 punti di Jayson Tatum.

I Miami Heat restano in scia di New York nella corsa per il quarto posto ad Est, l’ultimo che dà il fattore campo almeno nel primo turno dei playoff. Miami si è imposta 121-111 contro gli Charlotte Hornets con una doppia doppia di Bam Adebayo da 20 punti e 10 rimbalzi.

Prosegue il momento nero dei Los Angeles Lakers, giunti alla terza sconfitta consecutiva. Questa volta LeBron James e compagni cadono 121-114 contro i Toronto Raptors, trascinati dalle doppie doppie di Pascal Siakam (39 punti e 13 rimbalzi) e di Kyle Lowry (37 punti ed 11 assist). Per James ci sono 19 punti, 12 per Anthony Davis, mentre il migliore è Kyle Kuzma con 21.

