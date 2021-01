Otto partite nella notte NBA. Tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers e lo fanno contro gli storici rivali dei Boston Celtics. Al TD Garden finisce 96-95 in favore di LeBron e compagni, che rimontano nell’ultimo quarto (parziale 25-17), riuscendo alla fine ad avere la meglio nel finale punto a punto. Boston ha avuto anche il pallone per vincere, ma prima Walker e poi Theis non sono riusciti a trovare la via della retina. Anthony Davis è il migliore in casa Lakers con una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi, mentre James chiude con 21 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. A Boston non bastano i 30 punti e 9 rimbalzi di Jayson Tatum e soprattutto i Celtics perdono per infortunio al polpaccio Marcus Smart.