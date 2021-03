Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo risultato sorprendente della notte giunge da Washington, dove i Wizards stendono gli Utah Jazz per 131-122. I capitolini pongono fine a una serie di cinque ko di fila, mentre la squadra di Quin Snyder conferma il momento non particolarmente positivo. In cattedra Bradley Beal, top scorer con 43 punti, e Russell Westbrook, in tripla doppia con 35 punti, 15 rimbalzi e 13 assist; agli ospiti non bastano i 42 punti di Donovan Mitchell e i 34 di Joe Ingles (career high per lui).

Un’altra sconfitta clamorosa è quella dei Phoenix Suns, che si arrendono ai Minnesota Timberwolves per 119-123. Successo in rimonta per i Lupi, che restano all’ultimo posto della Western Conference ma mostrano netti miglioramenti. I protagonisti del match sono il classe 2001 Anthony Edwards, che firma il career high con 42 punti, e Karl-Anthony Towns, che lo segue a ruota con 41 punti e 10 rimbalzi; per i Suns da registrare i 35 punti di Devin Booker.

Quinta vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers, che superano i Charlotte Hornets per 116-105. Il dominatore dell’incontro è, manco a dirlo, LeBron James, che realizza 37 punti, aggiungendo anche 8 rimbalzi e 6 assist; sull’altra sponda bene LaMelo Ball, autore di 26 punti. Continua la striscia degli Atlanta Hawks, che battono Oklahoma con il punteggio di 116-93 e colgono così il settimo successo di fila. I migliori realizzatori del match sono Trae Young e Bogdan Bogdanovic, entrambi a quota 23 punti, mentre Danilo Gallinari mette a referto 8 punti (con 3/9 al tiro dal campo), 9 rimbalzi e un assist.

Ritornano a vincere i New York Knicks, che hanno la meglio sugli Orlando Magic per 94-93. Il top scorer della squadra della Grande Mela è Alex Burks, che chiude con 21 punti e 10 rimbalzi, ma da sottolineare c’è anche la giocata difensiva di Reggie Bullock (20 punti per lui) che impedisce a Evan Fournier (23 punti) di gestire al meglio l’ultimo possesso. Infine, successo casalingo anche per i Portland Trail Blazers, che si impongono contro i New Orleans Pelicans per 101-93. Decisivo il solito Damian Lillard, che chiude con 36 punti e rende vana la doppia doppia di Zion Williamson (26 punti e 10 rimbalzi).

I risultati

Washington Wizards – Utah Jazz 131-122

Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 116-93

New York Knicks – Orlando Magic 94-93

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 119-123

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 101-93

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 116-105

