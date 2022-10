Sono quattro le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta con Phoenix, con anche l’espulsione di Klay Thompson, i Golden State Warriors si rialzano e superano 123-110 i Miami Heat, ottenendo il loro terzo successo stagionale. La partita si è decisa nell’ultimo quarto con la squadra di Steve Kerr che ha costruito l’allungo decisivo nei tre minuti finali. Stephen Curry è il principale protagonista con 33 punti a referto, ma c’è anche la doppia doppia di Andrew Wiggins (18 punti e 10 rimbalzi). I fari erano puntati soprattutto su Thompson e la guardia dei Warriors ha risposto con 19 punti. A Miami non sono bastati i 27 punti di Jimmy Butler e i 26 di Bam Adebayo.

La miglior prestazione della notte NBA, però, è senza alcun dubbio quella di Luka Doncic. Lo sloveno ha trascinato i suoi Dallas Mavericks al successo dopo un tempo supplementare in casa dei Brooklyn Nets. Finisce 129-125 per i Mavs con un Doncic che chiude in tripla doppia con 41 punti, 14 assist e 11 rimbalzi. Per Dallas importanti anche i 18 punti di Tim Hardaway Jr, che ha trovato giocate decisive nell’overtime. Continua il complicato inizio di stagione dei Nets, che sono alla terza sconfitta consecutiva, nonostante un Kyrie Irving da 39 punti ed un Kevin Durant da 37.

Gli Oklahoma City Thunder si ripetono e battono nuovamente i Los Angeles Clippers. Due giorni dopo il successo per 108-94, questa volta OKC si impone 118-110 in un match che ha vissuto di continui parziali e ribaltamenti. Thunder avanti di 10 alla prima sirena, poi i Clippers la ribaltano (36-19 nel secondo quarto), ma nuovamente Oklahoma torna avanti a fine terzo quarto, consolidando poi il vantaggio nell’ultima frazione. Shai Gilgeous-Alexander è ancora il migliore con 24 punti, mentre ai Clippers (terzo ko di fila) non bastano i 21 punti di Norman Powell.

Prosegue l’ottimo inizio di stagione dei Memphis Grizzlies, che ottengono la loro quarta vittoria quest’anno, superando agevolmente i Sacramento Kings per 125-110. Desmond Bane è il miglior marcatore con 31 punti a referto, ma ci sono anche i 22 di Ja Morant. Per Sacramento ottima partita da parte di De’Aaron Fox con 27 punti, mentre il rookie Keegan Murray ha chiuso con 18 punti e 6 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2022-2023 (28 OTTOBRE)

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 125-129 d.t.s

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 118-110

Golden State Warriors – Miami Heat 123-110

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 110-125

