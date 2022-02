Cinque partite nella notte NBA. Attesa per il duello tra Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo. A vincere è il lungo camerunense, che trascina alla vittoria la sua Philadelphia con una prestazione da 42 punti e 14 rimbalzi. Vincono i Sixers 123-120 al termine di un match combattuto. Partenza migliore di Milwaukee, poi clamoroso break di Philadelphia (22-6) nei tre minuti prima dell’intervallo e poi 76ers che sono riusciti a rispondere ad ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Ai campioni in carica non è bastata la quasi tripla doppia di Antetokounmpo, che ha messo a referto 32, 11 rimbalzi e 9 assist.

Partita pirotecnica tra Charlotte e Miami. La spuntano gli Heat dopo due tempi supplementari (111-107), mantenendo sempre di più la testa della Eastern Conference. Miami ha la possibilità di vincere a fine regolamentari, Butler sbaglia; poi è Charlotte ad avere la chance ma Harrell segna solo uno dei due liberi ad un secondo dalla fine del primo overtime. A deciderla poi sono Jimmy Butler (15 e 10 assist) e soprattutto Kyle Lowry (25). Charlotte ci ha provato fino all’ultimo guidata da LaMelo Ball in tripla doppia (14, 14 assist e 10 rimbalzi) e Miles Bridges da 29 e 11 rimbalzi.

In una serata di eccellenti prestazioni non poteva mancare quella di Luka Doncic. Lo sloveno sfiora una clamorosa tripla doppia da 49, 15 rimbalzi e “solo” 8 assist, trascinando i Dallas Mavericks al successo contro New Orleans per 125-118, in un match che sembrava finito dopo il primo quarto (45-27) e che quasi i Pelicans non ribaltano con un’ultima frazione da 37-20. Non bastano a New Orleans i 38 di CJ McCollum e la doppia doppia di Jonas Valanciunas (16 e 18 rimbalzi).

Ancora senza Kevin Durant (infortunato), Kyrie Irving (impossibilitato a giocare) e Ben Simmons (ancora in attesa dell’esordio) e dopo due vittorie consecutive, i Brooklyn Nets cadono in casa contro i Washington Wizards per 117-103 in un match che si è deciso nell’ultimo quarto con un parziale di 39-25 in favore degli ospiti. E’ la panchina di Washington a fare la differenza con 20 di Rui Hachimura e 15 di Ish Smith, mentre per Brooklyn il migliore è Patty Mills con 22.

Davvero tutto facile per i Los Angeles Clippers, che dominano in casa contro gli Houston Rockets per 142-111. Match mai in discussione, con i californiani sempre in controllo. Il migliore è Marcus Morris Sr. con 27, ma ci sono anche i 25 dalla panchina di Luke Kennard.

RISULTATI NBA 2021-2022 (17 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets – Miami Heat 107-111 d2ts

Brooklyn Nets – Washington Wizards 103-117

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 118-125

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 120-123

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 142-111

