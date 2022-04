Nella notte italiana si sono disputate tre partite dei playoff della stagione 2021-2022 di NBA.Vittoria fondamentale per i Memphis Grizzlies che superano con una clamorosa rimonta i Minnesota Timberwolves per 104-95 e si portano sul 2-1 nella serie playoff. Vittoria in trasferta nata nell’ultimo quarto, dopo che Minnesota aveva dominato per larghi tratti e andando avanti anche di +26. Ma i Grizzlies quest’anno non sono mai morti e ribaltano la serie guidati da Desmond Bane, che realizza 26 punti, e dal solito Ja Morant che chiude con una tripla doppia con 16 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Serie ribaltata anche a Utah, dove i Jazz cadono 118-126 per mano dei Dallas Mavericks, con i texani che si portano avanti 2-1 nella serie playoff. Dallas che rischia qualcosa a sette/otto minuti dalla sirena, quando i Jazz si rifanno pericolosamente sotto, ma i Mavs riallungano dopo aver guidato il match per praticamente tutto il tempo. Spaventa Dallas, che ancora senza Luka Doncic si porta in vantaggio e lo fa con i 31 punti di Jalen Brunson.

Ad

Scappano i Golden State Warriors, che superano i Denver Nuggets per 113-118 e si portano sul 3-0 nella serie. Match difficile per i californiani, che guidano quasi sempre, ma si lasciano rimontare da Jokic e compagni e solo negli ultimi minuti trovano la zampata decisiva. Denver che è sempre e troppo solo Nikola Jokic, che chiude con 37 punti e 18 rimbalzi, mentre in casa Warriors spiccano gli 80 punti del trio Curry-Poole-Thompson (27-27-26 punti a testa) che portano Golden State a un passo dalla qualificazione.

NBA Gallinari trascina Atlanta. Nets: da -21 al successo con i Knicks 07/04/2022 A 06:14

RISULTATI NBA 2021-2022 (22 APRILE)

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 95-104 (1-2)

Utah Jazz – Dallas Mavericks 118-126 (1-2)

Denver Nuggets – Golden State Warriors 113-118 (0-3)

Spagnolo e Procida al Draft NBA. Le loro migliori giocate

NBA LeBron fa 39, ma non basta: Lakers ribaltati dai Pelicans. Dallas ok 28/03/2022 A 05:49