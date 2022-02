Sei le partite giocate in una notte interessante di NBA, che ha visto quattro confronti chiudersi con larghi margini, uno concludersi in situazione tutto sommato di vicinanza e un tempo supplementare. Tantissime, come vedremo, le performance individuali di grande rilievo.

In una notte da quattro successi fuori casa su sei, inaugurano la striscia i Memphis Grizzlies (37-18), vittoriosi sugli Orlando Magic (12-42) per 115-135. Dominatore il solito Ja Morant, con 33 punti, faro di una squadra che manda sette uomini in doppia cifra e due in doppia doppia. Per gli sconfitti 22 di Cole Anthony. Vincono anche i Miami Heat (34-20): 86-104 in casa Charlotte Hornets (28-26), soprattutto con l’apporto di tre dei quattro uomini più forti: Jimmy Butler (27 punti), Bam Adebayo (20 e 12 rimbalzi), Tyler Herro (18). 16 di Terry Rozier dall’altra parte.

Il bassissimo punteggio c’è, il comando della Western Conference anche: i Phoenix Suns (42-10) passano sul parquet dei Washington Wizards (24-28) per 80-95 con i 20 punti e 16 rimbalzi di DeAndre Ayton, mentre dall’altra parte più dei 15 punti dalla panchina di Montrezl Harrell difficilmente si trova. Travolgenti i Milwaukee Bucks (33-21): 108-137 in casa dei Portland Trail Blazers (21-33) grazie a un Bobby Portis d’eccezione da 30 punti e a un Giannis Antetokounmpo molto meno d’eccezione con 29. Per i Blazers, senza Lillard, 19 di Anfernee Simons e Ben McLemore.

I New York Knicks (24-29) gettano via la vittoria, forzano l’overtime, ma finiscono per perdere contro i Los Angeles Lakers (26-28). 122-115 il finale, con RJ Barrett che realizza 36 punti e la tripla del supplementare, ma questo, al pari dei 32 con 16 rimbalzi di Julius Randle, non basta. I padroni di casa, infatti, possono contare sulla tripla doppia di LeBron James (29-13-10), sulla doppia doppia di Anthony Davis (28 e 17), ma soprattutto su un protagonista inatteso come Malik Monk, anche lui a quota 29 punti.

Ci mettono diversi tentativi a scrollarsi di dosso gli Oklahoma City Thunder (17-35), ma alla fine i Sacramento Kings (20-35) vincono per 113-103, soprattutto grazie a tre fattori: quintetto in doppia cifra, 24 punti di Harrison Barnes e 13 con ben 17 assist di Tyrese Haliburton. Josh Giddey, sul fronte opposto, non riesce a far valere i propri 24.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Memphis Grizzlies 115-135

Charlotte Hornets-Miami Heat 86-104

Washington Wizards-Phoenix Suns 80-95

Los Angeles Lakers-New York Knicks 122-115 dts

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 108-137

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 113-103

