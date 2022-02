Grande spettacolo e un canestro rotto a Dallas (con tentata riparazione da parte di Boban Marjanovic) nella notte NBA. Nove le partite disputate, diverse delle quali sull’orlo del punto a punto e tutte da andare a scoprire anche nei loro risvolti di classifica delle due Conference, mentre si avvicina l’All Star Game.

Piatto forte del menu offerto in questa giornata è il confronto tra Dallas Mavericks (30-23) e Philadelphia 76ers (31-21). Vincono i padroni di casa per 107-98 con Luka Doncic che, immancabilmente, trova la tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, con tutto il quintetto che lo aiuta andando in doppia cifra. Dall’altra parte 27 con 13 rimbalzi di Joel Embiid, che non basta per contenere il rientro e il sorpasso di metà terzo quarto dei Mavericks e poi anche quello dell’ultimo.

Ad

I Cleveland Cavaliers (32-21) s’impongono per 101-102 in casa Charlotte Hornets (28-25), e lo fanno dopo aver inseguito per quasi tutta la prima metà di gara e aver quasi sprecato un vantaggio di 17 punti nell’ultimo quarto. Decisivi due liberi di Kevin Love (25 punti) a 1″2 dalla fine. Ce ne sono anche 29 con 22 rimbalzi di Jarrett Allen e 12 di Brandon Goodwin; dall’altra parte 24 di Terry Rozier e 21 di Kelly Oubre. Vincono anche i Boston Celtics (29-25): 93-102 il finale sui Detroit Pistons (12-40), che nonostante i 21 e 14 rimbalzi di Hamidou Diallo e i 21 di Saddiq Bey devono mollare contro i cinque Celtics in doppia cifra, che partono dai 24 di Jayson Tatum.

NBA Vincono Bulls e 76ers, dilagano Spurs e Cavaliers. Super Jokic 27/12/2021 A 07:27

Vittoria esterna anche per i Chicago Bulls (33-19): è 115-122 sugli Indiana Pacers (19-35), cui non basta un mostruoso Caris LeVert da 42 punti per impedire alla coppia Nikola Vucevic-DeMar DeRozan di passare. Per l’uno, in particolare, 36 e 17 rimbalzi, per l’altro 31 punti. Impoortanti anche i 15 con 14 assist di Ayo Dosunmu. I Toronto Raptors (28-23) battono gli Atlanta Hawks (25-27) per 125-114 grazie ai 33 punti di Pascal Siakam e ai 26 con 11 assist di Fred VanVleet, cui non si possono opporre in modo sufficiente i 23 di De’Andre Hunter e John Collins e i 22 con 13 assist di Trae Young.

Per i San Antonio Spurs (20-34) serata tranquilla sugli Houston Rockets (15-37): 131-106 con tutto il quintetto in doppia cifra e Keldon Johnson che scrive 28, mentre Josh Christopher realizza 23 punti dalla panchina sul fronte ospite. Vita molto più facile del previsto per gli Utah Jazz sui depotenziati Brooklyn Nets: 125-102 27 punti di Donovan Mitchell, doppie doppie di Bojan Bogdanovic e Udoka Azubuike. Per i Nets emerge dalla panchina Cam Thomas, 30 punti.

Punteggio basso, per gli standard NBA, tra Portland Trail Blazers (21-32) e Oklahoma City Thunder (17-34): finisce 93-96 per gli ospiti con 23 punti di Luguentz Dort e la tripla del pareggio fallita da Anfernee Simons, che fino a quel momento aveva realizzato 19 punti al pari di CJ McCollum. I Denver Nuggets (28-24) devono invece cedere ai New Orleans Pelicans (20-32) per 105-113 dopo un confronto sempre punto a punto. Tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) insufficiente di fronte ai 25 di Herbert Jones, ai 23 di Brandon Ingram e ai 22 con 11 rimbalzi di Jaxson Hayes.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 101-102

Detroit Pistons-Boston Celtics 93-102

Indiana Pacers-Chicago Bulls 115-122

Toronto Raptors-Atlanta Hawks 125-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets 131-106

Utah Jazz-Brooklyn Nets 125-102

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 105-113

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 107-98

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 93-96

LeBron James: "Diventerò proprietario di una franchigia NBA"

NBA Curry trascina Golden State contro Phoenix: 33 punti. Bene i Nets 26/12/2021 A 08:20