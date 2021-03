Il Team Lebron stravince l’All-Star Game NBA 2021 rifilando un perentorio 170-150 al Team Durant. della sfida, vale a dire il greco Giannis Antetokounmpo, il quale ha vinto il premio di MVP del match grazie a una prestazione da 35 punti con il 100% dal campo (16 tiri segnati su altrettanti segnati), Stephen Curry e Damian Lillard. Gli ultimi due citati hanno segnato rispettivamente 28 punti il play dei Warriors e 32 quello dei Blazers e hanno realizzato otto triple a testa. Tre sono stati i grandi protagonisti della sfida, vale a dire il greco, il quale ha vinto il premio di MVP del match grazie a una prestazione da 35 punti con il 100% dal campo (16 tiri segnati su altrettanti segnati),. Gli ultimi due citati hanno segnato rispettivamente 28 punti il play dei Warriors e 32 quello dei Blazers e hanno realizzato otto triple a testa.

L’evento è iniziato, in via del tutto eccezionale, con due delle tradizionali prove del sabato, vale a dire lo Skills Challenge, vinto da Domantas Sabonis, e la gara del tiro da tre punti, nella quale ha trionfato Steph Curry. A causa delle problematiche dovute al Covid, infatti, l’All-Star game non è stato spalmato in tre giornate come al solito, ma si è svolto tutto in un giorno e il Rising Stars Challenge, la classica sfida tra rookie e sophomore del venerdì, è stato cancellato.

La partita, come al solito, ha visto le due squadra non impegnarsi granché in difesa nei primi minuti e dedicarsi a giocate spettacolari. Tuttavia, il team di Lebron James, grazie a uno scatenato Giannis Antetokounmpo e uno Steph Curry cecchino da tre, è scappato via sul finire del secondo periodo e alla pausa lunga si è andati con la squadra di The King in vantaggio di ben venti punti su quella di Kevin Durant.

Durante la pausa si è svolta la gara delle schiacciate, la quale ha visto Anfernee Simons trionfare. Dopodiché, sono tornate in campo le squadre per il secondo tempo del match tra il Team Lebron e il Team Durant, ma la musica non è cambiata. Damian Lillard è salito in cattedra a colpi di triple e ha permesso ai suoi di tenere sempre a una ventina di punti di distanza gli avversari. Nel quarto conclusivo, al Team Lebron bastava arrivare a 170 punti per archiviare la pratica e proprio Lillard, con una bomba da metà-campo, ha messo la parola fine all’incontro.

Lebron risponde a Ibra: “Mai zitto contro le ingiustizie”

