Secondo quarto di San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers, AT&T Center: DeMar DeRozan mette palla a terra e penetra, subendo il contatto con Marc Gasol; per gli arbitri è tutto regolare, ma coach Popovich non ci sta e rimedia l'espulsione diretta per proteste eccessive. È un momento storico per l'intera NBA e per lo sport tout court: è difatti Becky Hammon a sostituire coach Pop, prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo di head coach nel massimo campionato di basket al mondo. Lo fa come di consueto con grinta e sagacia, tanto che DeRozan e compagni pendono dalle sue labbra; gli Spurs battagliano ma cedono il passo ai Campioni del Mondo in carica. Non è del tutto rilevante, sarà una notte da ricordare quella di San Antonio, non solo per l'ennesimo record di Re Lebron James.