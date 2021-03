Non proprio il "Benvenuto nella Lega, caro ragazzo" che si augurava: Nico Mannion dopo una tripla messa a segno nella sfida tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers si è visto recapitare una spallata in faccia dal "Re". Che lo ha aspettato per piantargli il più "vigoroso" dei messaggi. Brutto gesto da parte di Lebron, del tutto ingiustificato.

L'azione completa

NBA NBA contro Ibra, anche Lin e Kanter difendono Lebron 05/03/2021 A 18:32

Lebron risponde a Ibra: “Mai zitto contro le ingiustizie”

NBA Mannion, Melli e Gallo ok; Gobert da 24 punti e 28 rimbalzi UN GIORNO FA