Sono stati nove i match che si sono tenuti questa notte in NBA. Nel primo in programma, i Los Angeles Lakers hanno superato, con il risultato di 107-99, gli Atlanta Hawks. Decisivi Anthony Davis da 25 punti e Lebron James da 22. Sorridono anche i Charlotte Hornets che, dopo un supplementare, battono 129-121 i Miami Heat. Brillano i 36 punti, con nove triple realizzate, in uscita dalla panca, da Malik Monk.

Vincono 98-100 i Cleveland Cavaliers sul campo dei Minnesota T-Wolves. Fondamentali i 26 punti di Collin Sexton e i 23 con 18 rimbalzi di Jarrett Allen. In una sfida tra nobili in difficoltà, i New York Knicks cadono, 102-110, contro i Chicago Bulls. MVP della serata Lauri Markkanen da 30 punti. Tutto facile per i Milwaukee Bucks che travolgono, 106-134, i Portland Trail Blazers. Grazie ai 38 punti di DeAaron Fox, invece, i Sacramento Kings espugnano il campo dei New Orleans Pelicans. 118-109 il risultato finale. Nessun problema nemmeno per gli Houston Rockets, che demoliscono, con un perentorio 136-106, gli Oklahoma City Thunder. Il miglior realizzatore del match è stato Eric Gordon, da 25 punti in 22 minuti di impiego.





Un canestro allo scadere di Devin Booker regala ai Phoenix Suns il successo sui Dallas Mavericks. Il sodalizio dell’Arizona si è imposto 109-108 contro i texani. Il re della serata è stato Chris Paul, da 34 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Continuano a vincere i Memphis Grizzlies, i quali spazzano letteralmente via, con un nettissimo 133-102, i San Antonio Spurs. Il team del Tennessee, nella sfida in questione, ha mandato in doppia cifra ben nove dei dieci giocatori scesi in campo.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (01/02/2021)

Los Angeles Lakers – Atlanta Hakes 107-99

Charlotte Hornets – Miami Heat 129-121

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 98-100

New York Knicks – Chicago Bulls 102-110

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks 106-134

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 118-109

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 136-106

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 109-108

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 133-102

