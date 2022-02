Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate cinque partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata.

Toronto sconfigge in trasferta Charlotte per 101-116 e conquista la sesta vittoria consecutiva. Decisivo ai fini del risultato un ultimo parziale da 36-26 in favore degli ospiti. I Raptors chiudono il match con ben 4 giocatori con 20 o più punti a referto (Pascal Siakam e Gary Trent Jr. i migliori con 24 a testa), mentre agli Hornets non bastano le buone prestazioni di Miles Bridges (25, 6 rimbalzi e 5 assist) e Terry Rozier (20, 5 rimbalzi e 6 assist). Vittoria esterna anche per Miami,che supera Washington per 100-121 e agguanta il terzo successo di fila.Fondamentale Bam Adebayo, 21, ma c’è da evidenziare anche la buona prova di Jimmy Butler (19). Per i Wizards inutili i 20 dalla panchina di Corey Kispert.

Il big match della notte tra Chicago e Phoenix va ai Suns. Nonostante un ultimo parziale molto difficile (41-25 in favore dei Bulls), la squadra di Monty Williams riesce infatti ad avere la meglio con il punteggio di 124-127. Bellissimo il duello tra Devin Booker e DeMar DeRozan, entrambi con 38 a referto. Tra le fila degli ospiti sono molto importanti anche le doppie doppie di Chris Paul (19 e 11 assist) e Jae Crowder (10 e 10 rimbalzi), mentre in casa Bulls ci sono da segnalare anche i 32 di Zach Lavine e la doppia doppia di Nikola Vucevic (13 e 12 rimbalzi). Successo esterno per Golden State,che ha la meglio su Oklahoma per 98-110. A fine match il migliore per i Warriors è Klay Thompson con 21, ma è ottima anche la partita di Steph Curry (18, 10 assist e 9 rimbalzi). Per i City Thunder non sono invece sufficienti i 26 di Luguentz Dort e la doppia doppia di Josh Giddey (16 e 11 rimbalzi).

Nell’ultimo match di giornata arriva la vittoria casalinga di Utah contro New York (113-104). Fondamentale un ultimo periodo da 31-18 in favore dei Jazz. Bene per la squadra di casa Donovan Mitchell (32, 7 rimbalzi e 6 assist), Bojan Bogdanovic (20) e Udoka Azubuike (7 e 14 rimbalzi). Per i Knicks buone, ma inutili, le prove di Julius Randle (30, 6 rimbalzi e 5 assist), RJ Barrett (23, 7 rimbalzi e 6 assist) e Mitchell Robinson (19 e 21 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE (7 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets (28-27) – Toronto Raptors (29-23) 101-116

Washington Wizards (24-29) – Miami Heat (35-20) 100-121

Chicago Bulls (33-21) – Phoenix Suns (43-10) 124-127

Oklahoma City Thunder (17-36) – Golden State Warriors (41-13) 98-110

Utah Jazz (33-21) – New York Knicks (24-30) 113-104

