Si è conclusa da poco la notte NBA, con sette partite disputate tra la Eastern e la Western Conference. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni nella massima Lega cestistica statunitense: andiamo quindi a riepilogare quanto accaduto oltreoceano.

Colpo esterno dei Miami Heat sugli Indiana Pacers per 82-87. Gli ospiti mettono la partita sui binari giusti già nel primo quarto (19-26), toccando anche il massimo vantaggio a +19 (24-43) nella seconda frazione dove però Indiana ricuce fino al -5 (42-47). Nella ripresa i Pacers trovano il controsorpasso (62-57), ma gli Heat reagiscono prontamente e si riportano avanti, gestendo il margine fino alla sirena finale (82-87). Bam Adebayo firma una doppia doppia da 22 e 17 rimbalzi, insieme ai 20 di Jimmy Butler. Ai Pacers non bastano i 19 (e 9 rimbalzi) di Buddy Hield e i 18 di Andrew Nembhard.

Ad

Vittoria fuori casa anche per i Brooklyn Nets, che sconfiggono i Washington Wizards per 100-112. Brooklyn si trova davanti già alla prima sirena (25-29), rimanendo sopra di sette lunghezze prima del riposo di metà partita (55-62). Nel terzo quarto gli ospiti continuano a spingere incrementando il vantaggio fino al +17 (71-88), con Washington che non riesce a rimanere a contatto (83-94). Nell’ultima frazione i Nets non si scompongono e mantengono il margine in doppia cifra fino al termine del match (100-112). Protagonisti assoluti sono Kevin Durant (30) e Kyrie Irving (24), mentre per la squadra della Capitale il top scorer è Will Barton con 22 con i 20 di Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis.

NBA La doppia doppia di Banchero non basta: vincono i Bucks di Giannis 06/12/2022 ALLE 07:17

Successo casalingo per i Memphis Grizzlies sugli Atlanta Hawks per 128-103. Partita mai in discussione fin dalle prime battute (35-29), con i Grizzlies che alzano notevolmente i giri del proprio motore nella terza frazione, dove sfondano anche i trenta punti di margine (98-67). Atlanta non riesce a ricucire lo strappo nel quarto conclusivo, con Memphis che si avvia verso una netta vittoria col punteggio di 128-103. Doppia doppia per Tyus Jones con 22 ed 11 rimbalzi, mentre per gli Hawks, orfani dell’infortunato Trae Young, il miglior realizzatore è De’Andre Hunter con 19.

Rispettano il fattore campo anche i Dallas Mavericks, che all’American Airlines Center battono gli Oklahoma City Thunder per 121-114. Sono gli ospiti ad andare davanti alla prima sirena (23-28), ma i texani replicano prontamente nel secondo parziale ribaltando la partita e chiudendo a +14 prima dell’intervallo lungo (66-52). Pronta reazione di Oklahoma nel terzo quarto, che torna a -7 dopo 36’ (97-90). Nella frazione conclusiva i Mavericks ritrovano fluidità nel gioco, tenendo gli ospiti a distanza fino al 121-114 con cui fanno esultare il pubblico amico. Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 38, 11 rimbalzi ed 8 assist, mentre Sean Dinwiddie centra la doppia doppia da 20 e 10 assist. Per i Thunder, invece, 42 di un mai domo Shai Gilgeous-Alexander.

Vincono in casa anche i San Antonio Spurs sui Cleveland Cavaliers per 112-111. Dopo un primo quarto equilibrato (29-27), la franchigia del Texas prende il largo nelle frazioni centrali sfiorando anche il +20 (88-69) e chiudendo sopra di quattrodici lunghezze alla terza sirena (92-78). Nell’ultimo quarto i Cavaliers tentano il tutto per tutto con una rimonta pazzesca (20-33 di parziale interno), ma non riescono a piazzare la zampata decisiva per operare il sorpasso sulla sirena: finisce 112-111 in favore degli Spurs. Josh Richardson è il top scorer con 24, insieme ai 21 di Keldon Johnson. Tra le fila degli ospiti, invece, 28 di Donovan Mitchell e 23 di Caris LeVert.

Mostrano i muscoli anche i Portland Trail Blazers, che piegano la resistenza dei Minnesota TImberwolves col punteggio di 133-112. Match indirizzato dalla parte dei padroni di casa fin dal primo quarto (33-27), con la compagine dell’Oregon che spinge sull’acceleratore fino al +22 con cui va in archivio la terza frazione (106-84). Minnesota non sembra avere la lucidità per provare ad impensierire gli avversari, che non mostrano il fianco nel quarto conclusivo fino al 133-112 con cui esulta il pubblico del Mode Center di Portland. Damian Lillard trascina i suoi con 38, con Jerami Grant che ne mette a referto 24. Per i Timberwolves, invece, doppia doppia di Rudy Gobert (16 e 20 rimbalzi) e 23 di De’Angelo Russell.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers battono i Boston Celtics per 113-93. Botta e risposta in avvio (29-25), con i californiani che sfiorano la doppia cifra di vantaggio a metà partita (56-47). Nel terzo quarto i padroni di casa innestano le marce alte prendendo il largo (88-72 alla terza sirena), incrementando il margine nella frazione conclusiva fino al +20 (113-93) con cui i Clippers si aggiudicano il match alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Paul George ne firma 26, mentre un ritrovato Kawhi Leonard accarezza la doppia doppia (25 e 9 rimbalzi). Ai Celtics non bastano i 21 di Jaylen Brown e la doppia doppia di Jason Tatum (20 ed 11 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Miami Heat 82-87

Washington Wizards-Brooklyn Nets 100-112

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks 128-103

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 121-114

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 112-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 133-112

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 113-93

Foto: LaPresse

NBA Doncic show contro i Nets, Golden State supera Miami 28/10/2022 ALLE 07:20