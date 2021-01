Grazie a una tripla di rara bellezza sganciata dall'estremità destra del campo Carmelo Anthony ha superato Tim Duncan nella classifica all time dei marcatori NBA: diventando il 14° di sempre alle spalle di Dominique Wilkins con 26'499 punti. Con 18 punti da addizionare a 5 rimbalzi e un assist "Melo" ha contribuito in maniera determinante alla vittoria dei suoi Portland Trail Blazers sui Golden State Warriors di Steph Curry; notte storica anche per Damian Lillard che ha superato 15mila punti in NBA (diventando contestualmente il 19esimo di tutti i tempi per triple infilate a canestro) raggiungendo nel gotha dei Blazers un certo Clyde "The Glide" Drexler.