Cinque partite nella notte NBA. Trascinati da un Paul George da 33 punti ed 11 rimbalzi, i Los Angeles Clippers espugnano il campo dei Portland Trail Blazers per 113-112 al termine di una partita molto combattuta e che si è decisa solo nei secondi finale, con CJ McCollum (28 punti) che ha avuto anche la possibilità del tiro della vittoria.

Nonostante le assenze di Kevin Durant e James Harden, che ha subito una ricaduta dell’infortunio alla coscia, i Brooklyn Nets vincono 134-129 contro i New Orleans Pelicans. Sfida ad altissimo punteggio con i Nets guidati dai 32 punti di Kyrie Irving, mentre ai padroni di casa non sono bastati i 33 punti di Zion Williamson.

Settima vittoria consecutiva per i New York Knicks, attualmente quinti nella Eastern Conference. Nel 109-97 contro gli Charlotte Hornets sono decisivi i 24 punti di RJ Barrett, mentre per Charlotte il migliore è stato PJ Washington con 26 punti.

Con Danilo Gallinari a riposo, gli Atlanta Hawks vincono 112-96 contro gli Orlando Magic grazie ai 25 punti di Trae Young e alla doppia doppia di Clint Capela da 14 punti e 19 rimbalzi. Vincono anche i Minnesota Timberwolves sui Sacramento King per 134-20 con 28 punti del rookie Anthony Edwards ed un Karl-Anthony Towns da 26 punti e 18 rimbalzi.

I risultati

Atlanta Hawks – Orlando Magic 112-96

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 129-134

New York Knicks – Charlotte Hornets 109-97

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers 112-113

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 120-134

