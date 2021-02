Da dove cominciamo? Dai 38 punti, nuovo record personale? Dal record per gli Atlanta Hawks di 10 triple messe a segno in una singola partita oppure dal 13/16 dal campo? Fate vobis, la sostanza è che Danilo Gallinari da Graffignana entra nella storia NBA dalla porta principale con una prestazione da sogno contro il Boston Celtics, non esattamente un avversario banale. Dopo i problemi alla caviglia e le restrizioni nel minutaggio per il neo lìder maximo della second unit Hawks finalmente è arrivato il momento del Gallo, pronto ora a trascinare la giovane franchigia della Georgia in quota playoff dopo i chiaroscuri di inizio stagione. Per non farsi mancare nulla, l'ex OKC ha pure addizionato 6 rimbalzi e 2 assist alla sua performance monstre contraddistinta da irreale 10/12 da oltre l'arco. WIld Card per la gara del tiro da 3 punti all'All Star Game in arrivo? Noi votiamo "sì"!