Contratto record per Luka Doncic. Il 22enne sloveno ha firmato un nuovo quinquennale da 207 milioni di dollari (185 in euro) con i Dallas Mavericks, come annunciato dalla stessa franchigia NBA sui social. Doncic, tornato in Slovenia dopo il quarto posto da protagonista con la Nazionale a Tokyo 2020, è stato raggiunto in patria da una delegazione dei Mavs guidata dal proprietario Mark Cuban per chiudere la trattativa. Rookie dell'anno nel 2018-2019, nelle ultime due stagioni è stato inserito nell'All-Nba First Team: tale risultato gli ha consentito di strappare un ingaggio da veterano. Basti pensare che poche settimane fa Kevin Durant, dieci anni più vecchio, ha rinnovato per quattro anni con i Brooklyn Nets per 198 milioni complessivi (170 milioni di euro). Cifre da capogiro.

Le parole di Doncic

"Non ho ancora deciso come cominciare a spendere questi soldi, devo ancora rendermene bene conto. È un momento speciale per me, questo è un sogno che si avvera. Il gioco del basket mi ha dato così tanto e mi ha portato in posti incredibili. Sono felice ed eccitato di rimanere a Dallas per giocare con i Mavericks. Il mio impegno va a questa organizzazione e ai suoi tifosi. Vogliamo tutti vincere e ci impegneremo tutti per questo, ai tifosi mi sento di dire che la mia speranza è quella di portare loro l’anello Nba. Mi sento a casa mia lì, circondato da grandi persone".

