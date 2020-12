Basket

NBA, Durant: “Non ho camminato a lungo dopo l’infortunio al tendine d'Achille”

NBA - 18 mesi dopo la rottura del tendine d'Achille, l'ex MVP dell'NBA e due volte campione Kevin Durant tornerà per in campo con i Brooklyn Nets. Ecco come ha vissuto la lontanaza dal gioco e con quale spirito vuole tornare sul parquet

00:01:00, 41 Visualizzazioni, 2 ore fa