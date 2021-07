I Milwaukee Bucks fanno il colpaccio e vincono gara 5 delle NBA Finals 2021 in casa dei Phoenix Suns. Il sodalizio del Wisconsin si è imposto con il risultato finale di 123-119. A guidare verso il successo i Bucks sono stati un Giannis Antetokounmpo da 32 punti, un . Il sodalizio del Wisconsin si è imposto con il risultato finale di 123-119. A guidare verso il successo i Bucks sono stati un Giannis Antetokounmpo da 32 punti, un Khris Middleton da 29 punti e un fantastico Jrue Holiday da 27 punti e 13 assist. Ai Suns, invece, non sono bastati i 40 punti del solito, immarcabile, Devin Booker

I padroni di casa erano partiti fortissimo e avevano dominato il primo quarto. Dopo i primi dodici minuti, grazie, soprattutto, a Booker ed Ayton, i Suns erano sopra di 16 punti sul 21-37. La partita sembrava già finita, ma nel secondo periodo i Bucks hanno cambiato faccia. Il sodalizio del Wisconsin, trascinato da uno Jrue Holiday devastante sia come playmaker che come finalizzatore, ha sfornato un parziale di 43-24 ed è andato alla pausa lunga addirittura in vantaggio.

NBA Giannis e Holiday esaltano Middleton: "E' incredibile" 15/07/2021 A 12:05

Nel terzo quarto i Bucks, che hanno avuto dalla loro un grande Middleton, il quale è cresciuto molto dopo un inizio difficile, hanno allungato ulteriormente. Milwaukee è andata all’ultimo riposo sopra di 10, sul 100-90. Nel quarto periodo è arrivata, però, la reazione dei Suns. Booker e Chris Paul non si sono dati per vinti e pian piano hanno recuperato gran parte dello svantaggio. A cinquantasei secondi dalla fine, Phoenix ha raggiunto il -1 sul 120-119.

Booker ha avuto la palla del sorpasso, ma se l’è fatta sfilare da Holiday. Antetokounmpo, successivamente, ha ridato il +3 ai suoi con una schiacciata e un libero di Middleton ha definitivamente chiuso la partita. Ora si tornerà a Milwaukee per gara 6 e i Bucks, che si trovano sul 3-2, hanno grandi chance di laurearsi campioni NBA.

Westbrook: "Sono il miglior playmaker della lega"

NBA Middleton e Giannis show, Bucks-Suns sul 2-2 15/07/2021 A 05:57